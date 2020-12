Cyberpunk 2077, le scene di sesso stanno già finendo sui siti per adulti (ovviamente)

Cyberpunk 2077 non ha mai nascosto, in nessun mondo, di voler essere un videogioco che guarda a un pubblico adulto. Lo sarà nella rappresentazione della violenza e anche in un lato molto più dolce, quello del sesso e della sua rappresentazione in-game, forte anche dell’inquadratura in soggettiva per cui CD Projekt RED ha voluto optare – così da coinvolgervi pienamente nell’azione, di qualsiasi tipo essa sia.

Non stupisce allora che, come riportato dal sito britannico GamingBible, arrivino da Reddit segnalazioni di primi video leak del gioco (il day-one è stato rotto, ma per fortuna la casa polacca sta provvedendo a far sparire anzitempo dai forum i possibili spoiler) che stanno finendo caricati addirittura sui siti per adulti. Vi raccomandiamo, al di là di come spendiate il vostro tempo libero sul web, di fare attenzione a non cercare questi contenuti, perché che ci crediate o no potrebbero contenere spoiler sulle romance di gioco.

Cyberpunk 2077 è in uscita il 10 dicembre

Tempo addietro Cyberpunk 2077 era stato presentato come un gioco sessualmente esplicito anche dagli enti come il PEGI e l’ESRB che lo avevano valutato. Il gioco contiene animazioni e scene che lasciano poco all’immaginazione, dai rapporti completi al sesso orale – con però il personaggio di Keanu Reeves che non sarebbe coinvolto in queste sequenze.

Inoltre, sappiamo anche che CD Projekt RED si è servita di attori per il motion capture per animare queste sequenze, quindi non stupisce che abbiano una resa particolarmente realistica e credibile.



Se siete minorenni o se giocate su un grosso televisore con qualcuno nella stessa stanza che potrebbe scandalizzarsi, insomma, ricordate che Cyberpunk 2077 è un videogioco per maggiorenni. Gli sviluppatori hanno comunque integrato un filtro per i contenuti espliciti che permette ad esempio agli streamer di celare le nudità, evitando di incappare in provvedimenti da parte di Twitch.

Tutto questo fa il paio con il maniacale livello di personalizzazione garantito per il vostro protagonista, di cui potrete decidere perfino (no, non è una battuta) aspetto, dimensioni e dettagli degli organi genitali, sia che li scegliate maschili sia che li scegliate femminili. Sommiamoci anche il fatto che perfino CD Projekt RED abbia scherzato sulla parodia porno già in circolazione per il gioco e il quadro dell’importanza del sesso all’interno di Night City è abbastanza completo.

Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nel caso della copia console del gioco si tratta della versione old-gen, che sarà compatibile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Serie X|S. Per la versione next-gen vera e propria, invece, bisognerà aspettare fino al 2021 (e sarà un update gratuito se avrete già la copia old-gen).

Avete già visto che dimensioni avrà il gioco su PS4 e su che media voto sta viaggiando dopo le recensioni?