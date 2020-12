Cyberpunk 2077 conquista la critica: voti altissimi per il gioco CD Projekt RED

Dopo tanti anni di attesa, è il giorno delle video recensioni di Cyberpunk 2077 – il nuovo titanico gioco di ruolo open world firmato da CD Projekt RED, già apprezzata autrice di The Witcher 3: Wild Hunt. Il nostro Domenico Musicò ha sviscerato ampiamente il titolo nel video articolo che trovate a questo indirizzo, con una valutazione che arriva a un sonante 9,5/10 e che sottolinea la grande importanza di questo titolo all’interno del medium che vuole incarnare.

Cosa ne pensano, invece, i colleghi della critica internazionale? I voti arrivati dall’estero sono ugualmente molto alti: secondo Metacritic si parla di una media voto di 91/100 basata su 43 recensioni, mentre OpenCritic parla di una media di 91/100 su 40 recensioni. In entrambi i casi, i voti sono tutti relativi all’edizione PC del gioco, quella fornita per le review.

Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre

Di seguito alcuni dei voti registrati in giro per il mondo dalle maggiori testate:

Meristation – 10

PC Games – 10

God is a geek – 10

The Digital Fix – 10

IGN Japan – 10

Gameblog.fr – 10

Windows Central – 10

M3 – 10

TheGamer – 10

VG24/7.com – 10

VGC – 10

GameSpew – 10

GamesRadar+ – 10

Hobby Consolas – 9,8

SpazioGames.it – 9,5

Stevivor – 9,5

Arejugones – 9,5

Vandal – 9,3

Gamersky – 9,1

GameStar – 9,1

3DJuegos – 9

IGN USA – 9

Power Unlimited – 9

PCGamesN – 9

Game Informer – 9

GameWatcher – 9

RPG Site – 9

JeuxVideo – 8,5

JeuxActu – 8,5

Screen Rant – 8

Trusted Reviews – 8

PCGamer – 7,8

GameSpot – 7

GamesBeat – 6

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Le edizioni console sono compatibili anche con PS5 e Xbox Series X|S, con quelle appositamente next-gen che arriveranno nel 2021. Se possedete già una copia su PS4 e Xbox One, ricordate, avrete diritto all’update gratuito.

