Cyberpunk 2077 su PS4 pesa davvero tanto (fate spazio)

Mancano davvero pochi giorni al lancio di Cyberpunk 2077, dopo vari rinvii e posticipi che non hanno abbattuto l’hype dei giocatori, pronti a mettere le mani sul gioco più importante di questa fine 2020.

Il gioco è ora disponibile per il precaricamento in alcune parti del mondo e, secondo quanto riferito, sembra occupare davvero tanto spazio su PS4 (e PS5, se deciderete di giocare in retrocompatibilità).

Un’immagine condivisa su Reddit mostra infatti il download del gioco su PS5, mostrando un peso generale di ben 102,447 GB. Da quanto è possibile capire, questo download include sia il gioco che un aggiornamento (nel quale vengono apportati miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni, oltre all’aggiunta di “varie funzionalità”).

Ad ogni modo, se tutto restasse così com’è, Cyberpunk 2077 si confermerebbe come uno dei più giochi più “imponenti” tra quelli disponibili su PS4. E, considerando l’importanza stessa del titolo, oseremmo dire che ci sta alla grande.

Sulle pagine di SpazioGames è inoltre disponibile da poche ore la nostra recensione (con video) del nuovo e attesissimo titolo di CD Projekt RED. Correte a leggerla nel caso non l’abbiate ancora fatto!

Cyberpunk 2077 uscirà come sempre su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.

Lo sblocco delle copie digitali del gioco su PC o Stadia è previsto per le 01.00 del mattino del 10 dicembre. L’utenza PS4/PS5 o Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S potrà invece fare partire la propria copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre ora italiana.