Cyberpunk 2077, peso del gioco e data del preload (su PS4)

Non mancano troppi giorni al lancio di Cyberpunk 2077, l’atteso – e più volte posticipato – titolo di CD Projekt RED, senza alcun dubbio uno dei titoli più ambiti dell’anno che sta per concludersi.

Ora, è stato reso noto via Twitter che la versione PS4 del gioco occuperà circa 72 GB di spazio libero per per il download via PlayStation Store.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1331854199886409730

Ma non solo: sarà (finalmente) possibile effettuare il pre-caricamento a partire dal prossimo 8 dicembre di quest’anno, ossia solo due giorni prima della data di lancio effettiva.

Si tratta di una notizia che fa tirare un ulteriore sospiro di sollievo, specie coloro i quali temono un nuovo rinvio a sorpresa (cosa che, a quanto pare, non accadrà).

Ricordiamo anche che, dopo il video che lo mostrava su console Xbox One e Series X|S, il titolo targato CD Projekt RED si è palesato anche in un gameplay su PlayStation 5 in retrocompatibilità e PlayStation 4 Pro, mostrando ciò di cui è capace il gioco in movimento.

Ma non solo: sembra che ci sia qualche copia rubata in giro, ragion per cui vi invitiamo a fare attenzione ai siti e i social più frequentati, visto che il rischio spoiler è piuttosto alto.

Cyberpunk 2077, ricordiamo, uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020. Il gioco è previsto anche su piattaforma Google Stadia lo stesso giorno delle altre edizioni.

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco arriveranno sugli scaffali dei negozi e nei vari store online solo nel corso del prossimo anno (in data da destinarsi).