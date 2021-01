Cyberpunk 2077, per rilanciare le azioni di CD Projekt bastava Elon Musk

Dopo i momenti difficoltosi di dicembre con il lancio di Cyberpunk 2077 e conseguenti valutazioni di class action, sappiamo che CD Projekt RED non ha avuto contraccolpi certo positivi in Borsa, dove le sue quote erano andate improvvisamente in calo, in seguito alla situazione. Al momento sappiamo che la software house polacca sta lavorando alla prossima patch maggiore per il suo gioco di ruolo, dopo che abbiamo visto il lancio della 1.1.1 (con hotfix per la missione di storia che era incappata in un problema dopo l’1.1), ma è da Elon Musk che è arrivata una nota positiva.

Vi avevamo raccontato del curioso caso per cui il papà delle Tesla aveva aveva mostrato il nuovo modello (potete saperne di più sul nostro sito-gemello MotorLabs) segnalando che «può girarci anche Cyberpunk 2077». In seguito a quel tweet ne era poi arrivato un altro, dove Musk aveva aggiunto:

L’estetica di Cyberpunk è incredibile, comunque. Il design degli interni è [segue emoji che fa ok, ndr].

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Come evidenziato dai colleghi del sito GamesIndustry, si direbbe che l’opinione di Musk sia passata tutt’altro che inosservata: le azioni della casa polacca, infatti, hanno avuto un impressionante +19%, l’impennata massima dal giugno 2015, con anche un aumento di sei volte rispetto alla media trimestrale nel volume delle transazioni a esse correlate.

Si tratta del secondo curioso caso relativo alle azioni nel mondo dei videogiochi, dopo che la questione GameStop ha tenuto banco (con non poca preoccupazione) nelle scorse ore. In precedenza, ricordiamo, le azioni di CD Projekt erano calate del 25% tra i ritardi e le segnalazioni di crunch, a ottobre. Dopo l’uscita di Cyberpunk 2077, invece, il calo era stato del 29%, con una perdita di valore di $1 miliardo.

Il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Una patch per farlo girare nativamente, e non in retrocompatibilità, anche su PS5 e Xbox Series X/S è attesa per la seconda metà dell’anno.