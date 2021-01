Cyberpunk 2077, Hotfix 1.11 disponibile da ora: ecco cosa cambia

CD Projekt RED ha confermato che l’hotfix 1.11 per Cyberpunk 2077 è disponibile al download dalla giornata di oggi, 28 gennaio.

L’arrivo di una nuova “pezza” era stato ufficializzato alcuni giorni fa tramite Twitter: il team polacco aveva confermato di stare lavorando alla risoluzione di un bug game breaking introdotto con la patch 1.1. Questi è stato scovato dai giocatori dopo l’installazione dell’aggiornamento, più in particolare nella missione nota con il nome di “Down on the Street”, con Takemura.

Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!

This update restores item randomization and fixes a bug which affected some users’ holocall with Takemura in Down on the Street quest.

Details: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 28, 2021