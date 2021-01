La Casa Bianca sta ‘monitorando la situazione’ GameStop e il mercato azionario

Sembra che GameStop sia finita nel “mirino” nientemeno che della Casa Bianca, da pochi giorni occupata dal nuovo Presidente americano Joe Biden (il 46imo, ad essere precisi).

Il segretario stampa della White House Jen Psaki ha reso noto che da mercoledì scorso il segretario al Tesoro Janet Yellen avrebbe iniziato a “monitorare la situazione” intorno all’impennata della catena GameStop nel mercato azionario, dopo che l’azione coordinata di piccoli investitori su Reddit ne ha fatto schizzare le quotazioni.

«Il nostro team economico, incluso il segretario Yellen e altri, stanno monitorando la situazione», ha rivelato Psaki in occasione di una conferenza stampa. «È un buon promemoria, visto che il mercato azionario non è l’unica unità di misura della salute della nostra economia. Non riflette la situazione delle famiglie della classe media e operaia».

White House @PressSec Jen Psaki says the Biden team is "monitoring" the surge of GameStop shares. "The stock market isn’t the only measure of the health of our economy," she said at a press briefing pic.twitter.com/AU7KiRU90B — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 27, 2021

Va detto infatti che GameStop è letteralmente schizzata in borsa con un +127,21%, cosa questa che avrebbe “insospettito” i piani alti della Casa Bianca, i quali desiderano vederci chiaro sulla questione. Questi rialzi hanno quindi costretto a vere e proprie richieste di controllo sui post anonimi di Reddit che starebbero alterando e non poco le varie negoziazioni in borsa.

O forse no: il giornalista Jason Schreier si starebbe lasciando andare a commenti piuttosto ironici attraverso i canali social, ridimensionando in maniera piuttosto categorica la notizia.

Biden team signing up for a rewards card so they can get 10% extra back on their copy of Madden 21 https://t.co/s1CcLrCt1R — Jason Schreier (@jasonschreier) January 27, 2021

Il team di Biden si è iscritto per ricevere una carta premio, in modo da poter ottenere il 10% di sconto su una copia di Madden 21.

Il canale Reddit r/wallstreetbets ha 2,7 milioni di utenti, sebbene è molto improbabile che tra loro si nasconda il Gordon Gekko di turno.

Comprare azioni di GameStop (o convincere quante più persone possibili a farlo), ha sicuramente portato il valore azionario della compagnia alle stelle, sebbene questa bolla potrebbe quindi sgonfiarsi da un momento all’altro.