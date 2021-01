Cyberpunk 2077 ora gira (anche) su un’autovettura reale

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre dello scorso anno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, nonostante il lancio del gioco sviluppato CD Projekt RED verrà ricordato più per i problemi post-lancio che per le sue stesse qualità.

Elon Musk, CEO di Tesla e fondatore di SpaceX è in procinto di lanciare la sua nuova automobile, chiamata Tesla Model S: L’imprenditore ha da poco pubblicato un tweet, rivelando che la vettura ha un sistema interno così potente da poter far girare anche Cyberpunk 2077.

La macchina, versione riveduta e corretta del modello originale di Tesla lanciato nel 2012, avrà infatti al suo interno un sistema di gioco incorporato proprietario dell’azienda, il Tesla Arcade, il quale darà modo di giocare a una selezione di titoli sullo schermo principale posto sotto il cruscotto, tra i due sedili del guidatore e del passeggero, oltre a uno schermo dedicato a chi sceglierà di posizionarsi sui sedili posteriori.

La “console Tesla a quattro ruote” (notare le virgolette) può contare su ben 10 teraflop di potenza, oltre alla totale compatibilità con ogni tipo di joypal wireless.

Milionario all’età di appena 32 anni, Musk è noto anche per aver fondato Paypal, SpaceX e Tesla Motors, oltre ad aver ispirato la figura di Iron Man (il celebre supereroe Marvel portato al cinema da Robert Downey Jr.). Un cameo di Elon è in ogni caso presente in Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che da alcuni giorni è disponibile la patch 1.1 per il titolo CD Projekt, mentre una seconda è prevista durante il prossimo mese di febbraio. Successivamente, sono anche attesi i primi DLC, il multiplayer e l’upgrade per console di nuova generazione.