Cyberpunk 2077, i dettagli della patch 1.04 sono qui (e fanno ben sperare)

Cyberpunk 2077 è disponibile dalla giornata di ieri su console old-gen e su PC. Purtroppo, è ormai cosa fin troppo nota che la versione PS4 e Xbox One del titolo soffre di gravi problemi tecnici (specie bug e glitch di vario genere), che ne precludono la fruizione in maniera corretta.

Dopo aver promesso aggiornamenti che correggeranno in corsa gran parte dei difetti, sono ora arrivate le prime note della patch 1.04 di prossima uscita da parte degli sviluppatori di CD Projekt RED.

Poco sotto, la lista delle modifiche provvisorie rivelate sino a ora:

Cyberpunk 2077 Patch Note 1.04 (in aggiornamento)

[Novità] Risolto un problema per cui alcuni giocatori subivano un crash anomalo dopo il prologo.

[Novità] Risolti i problemi relativi al ghosting TAA.

[Novità] Risolti i problemi di sfocatura sui modelli base PS4 e Xbox One S.

[Novità] Aggiunto un avviso di “risk of seizure”.

Apportati diversi miglioramenti alle prestazioni su PC.

Prestazioni ottimizzate per migliorare il framerate per le GPU RTX.

Framerate migliorato durante le fasi di guida.

Risolti vari crash anomali su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Risolti crash anomali su Xbox One / S.

Aggiunti miglioramenti delle prestazioni del Ray Tracing.

Altre correzioni minori.

Al momento in cui scriviamo, CD Projekt non ha reso noto quando rilascerà la patch 1.04, mettendola quindi a disposizione di tutti i giocatori (sperando che i tempi di attesa siano in ogni caso piuttosto brevi).

Nelle scorse ore le prime video comparative relative alla versione PlayStation lasciavano trapelare più di un problema, visto che anche nella nostra analisi tecnica pubblicata ieri sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che qualcosa non andava.

Cyberpunk 2077 è acquistabile a partire da ieri su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del 2021.