Cyberpunk 2077, i tempi di caricamento PS4 e PS5 a confronto

Uscito durante la giornata di ieri, Cyberpunk 2077 ha (purtroppo) fatto parlare di sé anche per alcune problematiche relative alla versione console old-gen, vale a dire PS4 e Xbox One.

Sembra ormai certo che nelle due edizioni base, il gioco sia traviato da un gran numero di bug e problemi tecnici piuttosto seri, cosa questa che ha scatenato un gran numero di polemiche (e di meme) sui social e non solo.

Ora, però, il canale Abyx Gaming ha deciso di fare un confronto tra la versione PS4 e quella in retrocompatibilità su PS5, più in particolare relativamente ai tempi di caricamento delle due rispettive edizioni.

Al netto, la versione per console PlayStation 5 appare ovviamente più veloce nel caricare i vari segmenti di gioco, con uno scarto di oltre 30 secondi rispetto a PS4 per far partire il gioco dal menu iniziale, con un’attesa altrettanto lunga per avventurarsi nella città di Night City se si è possessori di PlayStation 4.

Ricordiamo anche che nelle scorse ore le prime video comparative relative alla versione PlayStation lasciavano intendere che vi fosse qualche problema, tanto che anche nella nostra analisi tecnica pubblicata ieri sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato le varie problematiche emerse durante queste prime ore di gioco sulle console di vecchia generazione.

CD Projekt ha in ogni caso rassicurato i giocatori confermando l’arrivo di update correttivi e rivelando quindi che «stiamo lavorando duramente sulle imminenti patch e aggiornamenti del gioco.»

Cyberpunk 2077 è acquistabile a partire dalla giornata di ieri su console PlayStation 4, Xbox One e PC, inclusa la versione per Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del prossimo anno, sebbene al momento non è stata resa nota una data di rilascio ufficiale per le due versioni next-gen.