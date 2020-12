Cyberpunk 2077, il video confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5

Finalmente, il grande giorno è arrivato: Cyberpunk 2077, la nuova fatica di CD Projekt RED, è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 10 dicembre 2020.

Il gioco, largamente atteso dalla community di videogiocatori di tutto il mondo, sta facendo molto parlare di sé per via di alcune questioni tecniche lasciate in sospeso. Più nel dettaglio, la discussione è relativa alle performance del gioco sulle console di vecchia generazione, in primis PS4 e PS4 Pro, così come sono emersi dubbi su come giri il gioco in retrocompatibilità con PS5 (la “vera” versione next-gen arriverà infatti solo durante il 2021).

Ora, il canale EdgeRunner Cold ha rilasciato un video della durata di 7 minuti in circa, in cui vengono messe a confronto tutte le versioni di Cyberpunk 2077 disponibili su console PlayStation. Trovate il filmato nel player sottostante.

La differenza, stando al video, è piuttosto marcata: la versione PS4 “liscia” ne esce inevitabilmente sconfitta, specie per quanto riguarda il livello di dettaglio di ambientazioni e personaggi. L’edizione PS4 Pro è un buon compromesso, così come quella su PS5 che appare in ogni caso abbastanza granitica, anche per quanto concerne la fluidità generale (sebbene perda a sua volta il confronto con l’edizione PC).

Importante: non è chiaro se la comparativa si riferisca alla versione con patch o senza. Ribadiamo in ogni caso, anche da quello che possiamo vedere nel filmato pubblicato in questa notizia, che non si tratta di problemi o lacune tecniche gravi che pregiudicano la fruizione del gioco stesso (sebbene ci sia in ogni caso parecchio da migliorare). CD Projekt continuerà in ogni caso a rilasciare aggiornamenti anche nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati.

In attesa delle nostre analisi, sono arrivate anche tante segnalazioni sulle performance di Cyberpunk 2077 su PS4 e su Xbox One.

Cyberpunk 2077 è disponibile su console PlayStation 4, Xbox One e PC da oggi, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni per PS5 e Xbox Series X sono invece attese nei negozi nel corso del 2021 in data da destinarsi.