Cyberpunk Edgerunners «vive» in Cyberpunk 2077, grazie ai fan

Un giocatore di Cyberpunk 2077 ha mostrato l’aspetto di David Martinez, il protagonista dell’anime Cyberpunk Edgerunners, all’interno del gioco.

Il titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, ha infatti ricevuto una serie animata Netflix davvero molto valida e dotata di uno stile unico.

Nella nostra recensione dello show vi abbiamo infatti spiegato che «lo sforzo congiunto di CD Projekt RED e Studio Trigger ha sicuramente dato i frutti sperati: Cyberpunk Edgerunners è eccezionale sia per quanto riguarda l’animazione che lo stile scelti, grazie anche a una storia che non sfigurerebbe nel videogioco originale.»

Ora, dopo l’annuncio di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay, in cui ritornerà anche Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand – i fan hanno deciso di non starsene con le mani in mano.

Mentre Cyberpunk 2077 presenta V, un protagonista personalizzabile che può apparire come il giocatore desidera, l’anime spin-off del gioco ha come protagonista David Martinez, un ragazzo di strada di Night City che lotta per la sua sopravvivenza.

Cyberpunk Edgerunners è infatti un adattamento anime che si svolge parallelamente agli eventi di Cyberpunk 2077, ma con una storia propria.

Mentre il contenuto di Edgerunners in Cyberpunk 2077 ha permesso ai fan di dare un’occhiata al crossover tra l’anime e il gioco, un giocatore, noto come Akiens su Reddit, ha deciso di fare un passo avanti, creando la propria versione di David nel gioco.

Utilizzando l’editor di personaggi – e indossando la giacca di Martinez – Akiens è riuscito a creare una copia fedele del protagonista di Edgerunners.

Considerando la differenza tra la grafica del gioco e lo stile anime di Studio Trigger, non sarebbe stato possibile ricreare alla perfezione il personaggio, ma il risultato finale è in ogni caso sorprendente.

Ricordiamo che la patch 1.6 del gioco disponibile per il download su console e PC: tra le tante novità implementate, gli sviluppatori sono riusciti a migliorare le performance anche su Xbox Series S.