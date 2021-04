Cyberpunk 2077, mod ripristina una feature cancellata

Una delle feature inizialmente previste su Cyberpunk 2077, ma poi successivamente cancellate, sta venendo ripristinata gradualmente grazie al lavoro di un giocatore appassionato.

Stiamo parlando del wall-running, ovvero la possibilità di correre sui muri, che nonostante le promesse iniziali CD Projekt decise di cancellare per motivi legati al design del gioco.

Non si tratta dell’unico contenuto scartato durante lo sviluppo del titolo: anche alcune missioni sono state successivamente eliminate ed, anche in questo caso, una mod le ha rese nuovamente giocabili.

Molti fan erano rimasti delusi dall’assenza di questa caratteristica: uno di questi è l’utente Saturne che, come riportato da PCGamesN, ha deciso di provare a vedere se fosse possibile reintegrarla con le sue stesse mani.

Una mod in lavorazione reintegra il wall-running su Cyberpunk 2077.

Attualmente la mod è ancora un Work in Progress ed è ancora in uno stato embrionale, ma è già possibile provarla e scaricarla attraverso la pagina ufficiale presente sul popolare sito NexusMods.

Lo stesso Saturne avverte però che al momento questa feature è «utilizzabile a malapena» e che si tratta di una Proof of Concept per sé stesso in attesa che sia effettivamente ultimata.

Al momento infatti non tutte le mura di Cyberpunk 2077 sono compatibili con questa mod e, in alcuni casi, potremmo addirittura finire al loro interno, nel caso il nostro sguardo non fosse rivolto in avanti.

L’idea di base sembra però molto promettente, come potete ammirare voi stessi nel video pubblicato dal modder su YouTube:

Saturne evidenzia nuovamente che, nonostante la mod non sia ancora in uno stato che lui ritiene sufficientemente utilizzabile, la aggiornerà molto presto per cercare di renderla migliore e stabile.

Sebbene i movimenti siano naturalmente diversi da quanto avevamo avuto modo di vedere durante la presentazione all’E3, il fatto che qualcuno stia lavorando per ripristinare questa feature è già di per sé un’ottima notizia per molti giocatori.

I tanti cambiamenti che sono stati apportati al gioco in fase di sviluppo hanno coinvolto anche i personaggi: una mod ha svelato l’aspetto di molti dei modelli originali.

Cyberpunk 2077 continua ad essere costantemente aggiornato da CD Projekt: l’ultimo aggiornamento ha anche modificato la generazione casuale del meteo.