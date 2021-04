Cyberpunk 2077, mod rende giocabili missioni inutilizzate (con il V dell’E3)

Dopo avere lavorato a lungo sui file di Cyberpunk 2077, alcuni modder sono riusciti a ripristinare alcune missioni presenti nei file di gioco che però erano rimaste inutilizzate.

La scorsa settimana vi avevamo infatti riportato della scoperta di un modder, che aveva individuato diverse quest inutilizzate che, molto probabilmente, sarebbero dovute diventare dei contenuti aggiuntivi per l’avventura.

L’utente aveva poi affermato che, tecnicamente parlando, poteva anche essere possibile riuscire a renderle giocabili, ma che farlo avrebbe richiesto una incredibile quantità di lavoro.

Sebbene non si tratti di quelle specifiche quests, lo stesso modder romulus_is_here, come riportato da Eurogamer.net, è riuscito a ripristinare alcune missioni particolari che sono state scartate prima del lancio del gioco.

Mod rende nuovamente giocabili alcune missioni di Cyberpunk 2077.

Il modder ha anche realizzato una mod per salvataggi che permette a tutti i giocatori di Cyberpunk 2077 di accedere a questi contenuti tagliati abbastanza facilmente.

Si tratta di quattro missioni gig che potrete giocare scaricando la mod specifica disponibile sul popolare sito NexusMods a questo indirizzo, sebbene non siano interamente complete.

Una di queste in particolare viene segnalata come estremamente buggata, mentre le altre 3 sembrano più stabili e vicine ad una fase completa, presentando anche in un caso finali multipli.

Potete osservare una di queste missioni grazie al seguente video, realizzato dall’utente YouTube Sventra dopo averla scoperta qualche mese fa accedendo al debug dei file:

Non sappiamo se ci sia la volontà da parte di CD Projekt di poter completare definitivamente queste missioni come eventuali contenuti aggiuntivi o se sono state effettivamente scartate per sempre.

Proprio per questo motivo è sicuramente un’ottima notizia per tutti i giocatori più curiosi avere la possibilità di approfondire ulteriormente una delle tante fasi di sviluppo di questo titolo.

In aggiunta a queste «nuove missioni», potrete anche cambiare l’aspetto di V, rendendo il vostro protagonista più simile alla controparte vista durante i filmati all’E3.

Da pochi giorni è stato rilasciato l’aggiornamento 1.21 del gioco, che apporta tanti piccoli miglioramenti alla stabilità del gioco e sistema diversi bug che bloccavano la progressione della storia.

Nonostante i tanti problemi legati al lancio travagliato del gioco — e nonostante le diverse polemiche che l’hanno seguito — Cyberpunk 2077 si è rivelato un successo che sta arricchendo CD Projekt RED.