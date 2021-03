Cyberpunk 2077, la segnaletica in-game svela una feature tagliata

Non è certo ormai un segreto come lo sviluppo di Cyberpunk 2077 sia stato travagliato sotto molti punti di vista: un processo che ha costretto CD Projekt a tagliare alcune delle feature previste inizialmente.

Al momento del lancio del titoli i problemi si rivelarono essere infatti talmente grandi da costringere Sony a rimuovere il titolo dal proprio store addirittura 3 mesi fa, senza ancora farvi ritorno.

Una decisione che, prevedibilmente, ha avuto anche delle ripercussioni sulle vendite digitali di Cyberpunk 2077, che hanno subito un brusco calo.

Come riportato da Game Rant, una delle caratteristiche in-game inizialmente previste per il titolo, ma che alla fine deve essere stata scartata dagli sviluppatori per qualche ragione, era la presenza dei poligoni di tiro.

I poligoni di tiro sono stati tagliati da Cyberpunk 2077

L’utente pablo397 di Reddit ha infatti notato a Vista Del Rey diverse segnaletiche che rivelano questa sezione di Night City, mostrandolo addirittura come aperto: purtroppo le porte sono però chiuse e non è possibile accedervi in alcun modo.

Il giocatore ha anche utilizzato delle mod per provare ad entrare all’interno di quel locale: nonostante le dimensioni suggeriscano che effettivamente la feature fosse prevista, sfortunatamente non è stato trovato nulla di rilevante da segnalare.

Si tratta comunque di un elemento di Cyberpunk 2077 molto strano, che fa pensare che evidentemente ad certo punto della produzione fosse stato previsto, ma CD Projekt deve averci ripensato nelle fasi più avanzate.

Ricordiamo che un poligono di tiro è comunque accessibile nella missione Shoot to Thrill, ma solo durante il suo svolgimento. La scelta di non rendere dunque più disponibile questa feature in alcun modo è sicuramente deludente, ma siamo certi che gli sviluppatori devono aver avuto le proprie buone ragioni.

Nel frattempo, questo mese arriverà la tanto attesa patch 1.2 di Cyberpunk 2077: il team ci ha spiegato dettagliatamente quali sono stati i cambiamenti apportati.

CD Projekt sta lavorando duramente per ripagare la fiducia dei fan dopo le dure critiche subite, ma può contare sull’appoggio di un appassionato molto speciale: l’attore Keanu Reeves è stato infatti avvistato mentre acquistava merchandise ufficiale.