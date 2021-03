Effetto PlayStation Store: brusco calo per le vendite di Cyberpunk 2077

Che l’esordio di Cyberpunk 2077 sia finito sotto i riflettori non solo per i motivi che tutti ci saremmo aspettati è tutt’altro che una novità. Proprio oggi, come vi anticipavamo nelle scorse ore, cade il terzo mese dalla rimozione da PlayStation Store e non ci è ancora dato sapere quando il gioco di ruolo firmato di CD Projekt RED tornerà acquistabile in digitale su console PlayStation.

Tuttavia, secondo gli esperti di mercato non c’è modo che tutto ciò che è accaduto non vada a influenzare l’andamento delle vendite del gioco: come spiegato dai colleghi di The Gamer, gli esperti di M Science ritengono di dover rivedere le previsioni di vendite per l’ambizioso gioco di ruolo, al punto che non riuscirebbe a superare altri grandi AAA, come Assassin’s Creed Valhalla o Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cyberpunk 2077 su PC

«Abbiamo visto un rallentamento significativo nelle vendite digitali di Cyberpunk 2077 che risultano dai nostri dati» spiegano gli analisti, nella persona del senior analyst Corey Barrett. «Riteniamo che nel quarto di marzo potranno vendere 500.000 unità in digitale: ci basiamo sulla portata del rallentamento che abbiamo osservato, tenendo in considerazione anche il commento fornito dalla compagnia dopo le vendite post-lancio».

Come è facile immaginare, parte di questo rallentamento del digitale ha a che vedere anche con la rimozione da PlayStation Store di cui parlavamo: vista la diffusione capillare di PS4, è evidente che non poteva non avere un impatto sul cammino del digital delivery di Cyberpunk 2077.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando effettivamente Cyberpunk 2077 potrebbe tornare su PlayStation Store: sappiamo che in questi giorni dovremmo assistere al lancio della seconda patch maggiore, quella che doveva essere di febbraio ma che è stata rinviata in seguito all’attacco hacker subito dalla compagnia polacca. Vedremo quali problemi saranno risolti con questo ulteriore aggiornamento e se sarà sufficiente per il ritorno del gioco anche nel catalogo digitale di Sony.

Più avanti nel corso dell’anno, inoltre, è atteso anche il debutto nativo su PS5 e Xbox Series X|S, dove ora come ora potete vivere Night City in retrocompatibilità.