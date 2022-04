Cyberpunk 2077, la prima espansione salta definitivamente il 2022

La cavalcata di Cyberpunk 2077 continua, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi anni, e il prossimo passo è la prima espansione massiccia.

Il titolo di CD Projekt Red, che trovate su Amazon al miglior prezzo, è stato un caso mediatico per tantissimo tempo, per via delle condizioni precarie con cui è stato lanciato su alcune piattaforme.

Talmente tanto che, in alcuni negozi, Cyberpunk 2077 è venduto a quasi cinque euro, come misura per cercare di attirare di nuovo il pubblico scontento.

Ma il team di sviluppo è convinto di poter migliorare la situazione del gioco, perché le nuove espansioni avranno tanto da dare ai giocatori.

Sapevamo già che, come successo per The Witcher, anche Cyberpunk 2077 avrà un’espansione (almeno) che espanderà la storia del gioco.

La conferma arriva nuovamente tramite VGC, dalle parole del vice presidente di CD Projekt Red, Piotr Nielubowicz:

«Per chiunque abbia già calcato le strade di Night City, stiamo lavorando ad ulteriori DLC e anche ad una espansione maggiore che avrà una nuova storyline.»

La conferma arriva nel contesto della comunica dei dati finanziari dell’azienda, dai quali apprendiamo anche che Cyberpunk 2077 ha venduto ben 18 milioni di copie.

Inoltre, tramite Twitter, CDPR ha anche pubblicato una breve roadmap delle attività legate ai suoi franchise. Tra queste c’è anche una sibillina comunicazione sulla data di uscita dell’espansione “maggiore” di cui sopra, ma non vi piacerà.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Per chiunque stesse sperando di tornare con dei nuovi contenuti quest’anno, arriva la conferma ufficiale che la prima espansione importante di Cyberpunk 2077 uscirà nel 2023.

La quale non sarà sviluppata in Unreal Engine 5, nonostante CD Projekt Red stia utilizzando questo engine per il nuovo The Witcher.

Nell’attesa vi potrete intrattenere con questi minigiochi creati dai fan che, in un modo o nell’altro, vi faranno tornare a Night City.

Oppure vi potete godere il gioco con una grafica migliorata, grazie ad un lavoro dei fan che hanno creato delle mod davvero ottime.