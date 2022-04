Da adesso si possono finalmente giocare dei minigiochi dentro Cyberpunk 2077 (grazie ai fan)

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più controversi degli ultimi anni, in grado di stupire per certi aspetti e di deludere per molti altri.

Nonostante tutto i giocatori che hanno deciso di fare le proprie scorribande a Night City sono stati comunque tanti, e con la più recente patch next-gen anche coloro che avevano deciso di metterlo da parte provvisoriamente si sono buttati a capofitto nel dedalo di neon e cemento della città.

Il gioco, tra l’altro, manca di molti elementi che avrebbero permesso un’immersione molto più profonda in questo affascinante mondo distopico, lasciando l’amaro in bocca a chi – in maniera del tutto lecita – si sarebbe aspettato molto di più.

Uno di questi elementi, che avrebbe potuto aggiungere più interazione con l’ambiente cittadino, sono i vari cabinati arcade che si trovano sparsi per la mappa, in molti bar e ambienti interni degli edifici di Night City.

Purtroppo nella versione base del gioco non si può minimamente interagire con questi, che alla fine si rivelano essere solamente un aggiunzione di contorno abbastanza sterile.

Adesso però qualcuno ha deciso di confezionare ad hoc una mod capace di ribaltare le cose.

Questa si chiama Playable Arcade Machines, è scaricabile gratuitamente a questo link e vi permetterà di giocare finalmente ai cabinati inserendo ben 4 giochi diversi.

La mod aggiunge Panzer Shooter Extreme, uno shoot’em up, Cyber Gryphon, Netriss e Roach Race, con quest’ultimi che sono influenzati da Flappy Bird, Tetris e dal gioco con il dinosauro di Google Chrome.

Sono evidenti, nei titoli di alcuni dei giochi introdotti, i rimandi a The Witcher, altra famosa saga di CDPR.

Non vi resta dunque che scaricare e installare la mod, avvicinarvi a qualsiasi cabinato che incontrate e, previa il prelievo di un’irrisoria somma di denaro, cominciare a divertirvi con questi fantastici minigiochi.

Vi segnaliamo inoltre che adesso anche su PC è possibile godere delle funzioni del grilletti adattivi del DualSense, ecco come fare.

Infine, con tutti i suoi pro e i suoi contro, Cyberpunk 2077 ha influenzato anche uno dei giochi più attesi dell’anno.