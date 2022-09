Cyberpunk 2077, il sequel potrebbe essere in lavorazione

L’annuncio di Phantom Liberty, l’espansione ufficiale di Cyberpunk 2077, potrebbe non essere la fine per il mondo sci-fi messo in piedi da CD Projekt RED.

Il gioco ha infatti lasciato un segno nel mercato mondiale, anche per via delle ben note polemiche post-lancio.

L’atteso DLC sarà infatti disponibile esclusivamente sulle piattaforme next-gen, abbandonando così ufficialmente PS4 e Xbox One (una cosa che ha fatto imbestialire alcuni giocatori).

Ora, in attesa anche della serie Netflix in uscita questo mese, sembra proprio che gli sviluppatori polacchi di CDPR non abbiano finito con Night City.

Come riportato da The Gamer, parlando agli investitori, l’amministratore delegato di CDPR Adam Kiciński ha confermato che la società intende assolutamente sviluppare ulteriormente la IP di Cyberpunk, concentrandosi sulla valorizzazione del marchio.

Sebbene la dichiarazione di Kiciński confermi che non ci saranno altri DLC per il gioco principale dopo Phantom Liberty, suggerisce anche che CDPR sta già pianificando un vero e proprio sequel di Cyberpunk 2077.

Ciò è confermato anche dalla rivelazione di Kiciński che Phantom Liberty sarà l’ultimo progetto di CDPR a utilizzare il REDengine, confermando che i futuri titoli della serie saranno realizzati con il potente Unreal Engine.

«Abbiamo deciso di rilasciare un’unica grande espansione sfruttando il potenziale della nuova generazione di console», ha dichiarato Kiciński.

«Allo stesso tempo, vorrei sottolineare che vogliamo sviluppare ancora l’IP di Cyberpunk. Abbiamo investito molto tempo e sforzi per costruire questo marchio e intendiamo sicuramente svilupparlo ulteriormente».

Lo studio di recente ha perso un elemento molto importante legato proprio allo sviluppo del gioco in questione, sebbene ciò non condizionerà in alcun modo l’arrivo di nuovi progetti.

