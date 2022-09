Cyberpunk Edgerunners, ecco come vedere i primi episodi gratis

Cyberpunk Edgerunners è la serie animata firmata da Netflix e realizzata da Studio Trigger, ispirata al videogioco di CD Projekt RED.

Prendendo spunto dall’ormai celebre Cyberpunk 2077 (che potete acquistare in offerta su Amazon) lo show promette di portare sul piccolo schermo uno show davvero molto interessante.

Se i giocatori di Cyberpunk 2077 avranno qualcosa in più dalla serie anime in uscita, sembra proprio che CDPR abbia pensato a un regalo niente male per tutti i fan.

CD Projekt RED trasmetterà infatti su Twitch, in via del tutto straordinaria, i primi tre episodi dell’anime Cyberpunk Edgerunners, come riportato via sito ufficiale.

«Non perdetevi la possibilità di vedere i primi tre episodi di Cyberpunk: Edgerunners in anteprima», si legge nel sito ufficiale.

«Unitevi a noi per il nostro watch party su twitch.tv/cdprojektred, lunedì 12 settembre alle ore 19:00 CEST. P.S. L’evento è co-streaming friendly! Scoprite di più: https://www.cyberpunk.net/co-streaming».

La storia di Cyberpunk Edgerunners sarà canonica per l’universo di Cyberpunk 2077 e che la serie anime di Netflix includerà anche personaggi del gioco.

La storia di David Martinez si svolgerà prima degli eventi del viaggio di V, tanto che gli spettatori possono aspettarsi l’apparizione di volti familiari nella serie.

La serie fu annunciata da CD Projekt nel 2020 e sarà realizzata da Studio Trigger, il celebre studio d’animazione autore di progetti come Kill la Kill e Little Witch Academia.

Lo show sarà diviso in 10 episodi e avrà una colonna sonora composta da Akira Yamaoka, già autore della OST di Silent Hill.

Per quanto riguarda il gioco originale, invecem ricordiamo che la patch 1.6 del gioco disponibile per il download su console e PC: tra le tante novità implementate, gli sviluppatori sono riusciti a migliorare le performance anche su Xbox Series S.

Infine, avete letto anche che lo studio polacco ha da poco rilasciato anche gli strumenti ufficiali REDmod su Steam?