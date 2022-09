Cyberpunk 2077, c’è un’ultima sorpresa ufficiale (ed è tutta per voi)

Cyberpunk 2077 sembra essere in testa alle priorità di CD Projekt RED, che continuerà ad evolvere e ad accogliere grandi novità al gioco, anche dopo la fine di questo capitolo.

Il chiacchierato titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, si prepara in ogni caso ad accogliere il suo ultimo contenuto single player.

Parliamo ovviamente di Phantom Liberty, un DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay, in cui ritornerà anche Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand.

Lo studio, che di recente ha perso un elemento molto importante legato proprio allo sviluppo del gioco in questione, ha in ogni caso ora rilasciato in sordina un piccolo regalo per tutti i giocatori.

Come riportato anche da Wccftech, mentre CD Projekt RED ha fatto notizia soprattutto per l’aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077 e la presentazione dell’espansione Phantom Liberty, lo studio polacco ha anche rilasciato ora gli strumenti ufficiali REDmod su Steam.

«Scaricate REDmod – gli strumenti ufficiali per il modding di Cyberpunk 2077 – per modificare e creare le vostre esperienze in Cyberpunk 2077», rivela lo sviluppatore.

«Dai suoni personalizzati, alle animazioni, agli script e molto altro ancora, questi strumenti vi aiuteranno a lasciare il vostro segno nell’oscuro mondo futuro di Night City.»

REDmod consente agli utenti di creare vere e proprie mod per Cyberpunk 2077, in maniera ufficiale. Può essere usato separatamente nella riga di comando o integrato nell’editor di mod WolvenKit.

Ma non solo: REDmod sarà costantemente aggiornato insieme agli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 per garantire una compatibilità costante. Se vi va di provarlo con mano, lo trovate a questo indirizzo.

Ricordiamo che la patch 1.6 del gioco disponibile per il download su console e PC: tra le tante novità implementate, gli sviluppatori sono riusciti a migliorare le performance anche su Xbox Series S.

Ma non solo: CDPR ha anche confermato che la versione next-gen dello storico The Witcher 3 Wild Hunt non tarderà più di tanto, visto che è sempre prevista entro e non oltre la fine dell’anno in corso.