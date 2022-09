Cyberpunk 2077, CD Projekt ha perso un pezzo importante dello studio

Cyberpunk 2077 è l’ormai noto gioco di CD Projekt RED che a quanto pare non ha alcuna intenzione di interrompere la sua corsa, nonostante la notizia di oggi non sia delle più liete.

Il gioco è da poco disponibile anche su console di nuova generazione, sebbene il suo futuro non sia per nulla segnato.

Proprio oggi infatti si terrà un evento che svelerà finalmente le novità in arrivo nei prossimi mesi, tra espansioni e sorprese non ancora svelate.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, il direttore di produzione di Cyberpunk 2077 ha deciso di lasciare lo studio dopo tantissimi anni all’interno degli uffici del colosso polacco.

CD Projekt Red ha perso un altro sviluppatore di peso che ha trascorso quasi 15 anni nella società. Il direttore di produzione Jędrzej Mróz ha infatti annunciato la sua partenza per dedicarsi a qualcosa di nuovo.

Mróz ha condiviso la notizia sulla sua pagina ufficiale di LinkedIn, affermando che è stata un’esperienza “spettacolare” lavorare con il suo team.

Jędrzej ha lavorato a Cyberpunk 2077 dal 2012, iniziando come lead producer, e ha ricoperto diverse posizioni nel corso dello sviluppo del progetto.

Dopo il lancio del gioco nel 2020, è stato nominato direttore di produzione, responsabile della programmazione degli aggiornamenti e della gestione del team per il supporto continuo del gioco.

Mróz ha iniziato a lavorare in CDPR come junior QA specialist nel 2007, testando The Witcher, il primo videogioco dello studio. Ha ricoperto anche il ruolo di lead producer per The Witcher 2: Assassins of Kings, con responsabilità che comprendevano il coordinamento e la pianificazione del processo di lavorazione e il controllo della qualità del titolo per PC.

Restando in tema, alle ore 17.00 di oggi martedì 6 settembre scopriremo quali saranno le nuove espansioni di Cyberpunk 2077, oltre ad ulteriori novità dedicate alla serie Edgerunners in arrivo su Netflix.