Cyberpunk 2077, il film anni ’80 dei fan è puro Blade Runner

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, tanto che qualcuno ha ora immaginato un film in stile anni ’80 generato dalle IA.

Il gioco di ruolo fantascientifico, che potete recuperare su Amazon, è da tempo al centro di omaggi e tributi di ogni genere, sebbene a quanto pare i fan amano andare ancora oltre.

Del resto, parliamo di un gioco che ha da poco riguadagnato la vetta di Steam, tanto che gli utenti non sembrano preoccuparsene più di tanto.

Ora, come accaduto anche ad altri big come The Witcher 3 Wild Hunt, un appassionato ha usato le intelligenze artificiali per dare vita a un’ipotetica pellicola anni ottanta dedicata al classico di CD Projekt, in perfetto stile Blade Runner.

Il content creator noto come DeusVultAI ha infatti dato vita a una carrellata di immagini che ipotizzano un vero e proprio film ispirato a Cyberpunk 2077, ma come fosse uscito direttamente dagli anni ’80.

Il video mette in risalto un gran numero di riferimenti presi di peso dal gioco, inclusi Johnny Silverhand, Viktor Vector e Judy Alvarez, tanto per citarne alcuni.

Poco sotto, potete trovare il sorprendente risultato finale (che, lo ricordiamo, è generato interamente da una IA e non da mente umana).

Ovviamente, rimarchiamo il fatto che – al momento – non esiste alcun film ufficiale dedicato a Cyberpunk 2077, bensì solo una serie Netflix animata (ossia Cyberpunk Edgerunners).

Restando in tema, anche l’altrettanto celebre Bloodborne è stato riletto come un horror anni ’80 è realmente inquietante, tanto che alcune immagini frutto di una IA sorprendono.

Ma non solo: vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere un film di Dark Souls? È ora di scoprirlo, sempre grazie alle tecnologie delle intelligenze artificiali.

Infine, qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita a una sorta di lungometraggio ideale di Metal Gear Solid, in attesa di quello ufficiale.