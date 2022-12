Dark Souls diventa un film live action, grazie alle IA

In passato abbiamo visto le IA creare immagini e dipinti, con risultati del tutto discutibili, sebbene nel corso delle ultime settimane sembra proprio che i passi da gigante siano stati compiuti anche nel mondo dei videogiochi.

Proprio nei giorni scorsi è scoppiata una piccola polemica circa un titolo Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) che ha fatto uso di immagini generate dal programma di IA Midjourney, per assets e voci.

Parliamo di High On Life, il gioco dal creatore di Rick and Morty che a quanto pare non sembra proprio aver voluto dire no alle intelligenze artificiali.

Vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere un film di Dark Souls? È ora di scoprirlo, proprio grazie alle IA, come riportato anche da DSO Gaming.

Le immagini che trovate poco sotto sono state generate proprio dall’intelligenza artificiale, e possono darci un’idea di quello che potrebbe uscire fuori da un vero live action dedicato al souls di From (magari con uno stile anni ’80).

Ironico è che, utilizzando l’IA, sembra possibile ottenere film in live action quasi più fedele al materiale di partenza. Se in futuro dovremmo del resto affidarci all’intelligenza artificiale per cose così semplici, allora abbiamo sicuramente un problema.

In ogni caso, è seriamente difficile che le IA possano generare interi film con “finti” attori in carne e ossa, limitandosi magari a singoli elementi di contorno.

Forse la vera rivoluzione lato IA la vedremo solo nel prossimo decennio, come si ventilava tempo fa quando si parlava di attori in CGI in grado di rimpiazzare quelli veri (cosa mai accaduta), ma per ora il pericolo è scampato.

Restando in tema, i primi videogiochi interamente creati dalle AI stanno facendo la loro comparsa su Steam, e forse potevamo rimanere senza stavolta.

Ma non è tutto: di recente, una IA ha immaginato la trama di The Last of Us Parte 3: ecco com’è andata, al netto delle difficoltà.