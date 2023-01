Bloodborne 2 non esiste, ma il film anni ’80 è il sogno di una IA

Bloodborne è un vero cult per gli amanti del genere dei soulslike, sebbene ora qualcuno ha deciso di dare vita a un prototipo di film horror anni ’80 realizzato grazie all’ausilio delle IA.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso ) è considerato quasi all’unanimità ome un capolavoro assoluto, sebbene a quanto pare un sequel è al momento da escludersi.

Infatti, al momento in cui scriviamo, il futuro di Bloodborne è ignoto, sebbene sono in molti a sperare che prima o poi la saga faccia di nuovo capolino.

Ora, come accaduto di recente anche a un altro big come The Witcher, anche il classico From è stato “trasformato” in film grazie alla potenza visionaria delle intelligenze artificiali.

Bloodborne riletto come un horror anni ottanta è realmente inquietante, tanto che alcune immagini sembrano essere del tutto fedeli al gioco originale.

Per creare queste immagini, i fan hanno utilizzato l’IA Midjourney. Grazie ad essa, viene mostrato come potrebbe apparire un film in live-action ambientato a Yharnam.

Poco sotto, il video in questione che lascia ben poco spazio all’immaginazione, grazie ad alcuni screen davvero visionari e grotteschi nella loro spettacolarità:

Al momento in cui scriviamo, non sembra essere in cantiere alcun progetto televisivo o cinematografico ufficiale di PlayStation Productions dedicato a Bloodborne, sebbene come si dice in questi casi la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Restando in tema, semmai Bloodborne 2 diverrà realtà un giorno, l’immaginario creato da Thomas Chamberlain-Keen è quello che speriamo venga utilizzato per il sequel.

Ma non solo, vi ricordiamo anche che da mesi potete giocare gratis il demake per la prima PlayStation del classico From, disponibile in forma totalmente gratuita.

Infine, vi siete mai chiesti come sarebbe potuto essere un film di Dark Souls? È ora di scoprirlo, proprio grazie alle tecnologie delle IA.