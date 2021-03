Cyberpunk 2077, filma Night City dal punto più alto: il video è mozzafiato

Cyberpunk 2077 è un titolo che è stato circondato da polemiche fin dal day-one, ma si è anche fatto anche apprezzare da una buona parte degli utenti per i suoi contenuti, nonostante i diversi bug, molto credibili e ben realizzati.

Il gioco di CD Projekt è recentemente riuscito a guadagnarsi anche una nomination per le performance di due delle doppiatrici, molto credibili e ben fatte.

Anche il mondo di Cyberpunk 2077 è sicuramente molto affascinante e spettacolare da osservare, come ha avuto modo di ricordarci un utente che ci ha offerto una vista mozzafiato.

Come riportato infatti da GamesRadar, Night City è una città piena di grattacieli elevati, e tra tutti gli edifici del gioco il più alto è sicuramente la torre Arasaka.

La vista dal punto più alto di Night City è semplicemente incredibile.

L’utente Kaiser-__-Soze ha dunque deciso di mostrare agli altri giocatori Night City da un punto di vista insolito, pubblicando sul forum Reddit dedicato a Cyberpunk 2077 un video in cui offre una visione panoramica dal tetto di questa torre.

Si tratta dunque del punto più elevato di Night City: da qui la visuale è semplicemente incredibile e potete ammirarla voi stessi qui sotto:

Dal tetto della torre è possibile osservare con calma tutti gli altri grattacieli ed i banner pubblicitari di tutta Night City, in una visione d’insieme davvero impressionante e che toglie il fiato.

Normalmente sarebbe possibile arrivare sul tetto della torre Arasaka solo durante lo svolgimento di una missione, il che significa che durante una partita standard non avrete molto tempo a disposizione per potervi godere questo panorama.

Si tratta quindi di una visuale molto interessante, che senza filmati come questo non saremmo in grado di poterla ammirare con semplicità.

Cyberpunk 2077 ha già avuto modo di farsi apprezzare dai propri giocatori per la sua componente estetica, come dimostrato dalle incredibili immagini realizzate per un contest attraverso la photo mode del gioco.

Nonostante le continue critiche ricevute, anche da parte di altri sviluppatori, non è mancato chi ha difeso CD Projekt: tra questi impossibile non citare Josef Fares, che ha definito la campagna contro la compagnia polacca una «caccia alle streghe».