Cyberpunk 2077, ecco le spettacolari foto vincitrici del contest ufficiale

Al momento del lancio del suo Cyberpunk 2077, lo scorso mese di dicembre, CD Projekt RED lanciò un peculiare contest tra i giocatori PC, sulla sua piattaforma GOG: scattare delle foto, attraverso la Photo Mode all’interno del gioco, per immortalare i momenti più spettacolari, suggestivi o significativi vissuti a Night City.

Qualche settimana dopo, ecco che il team polacco ha scelto i vincitori del contest fotografico, pubblicando gli scatti che ha ritenuto essere i migliori nelle diverse categorie. E alcuni, segnaliamo, sono davvero mozzafiato.

Vi proponiamo di seguito le diverse gallerie, cliccate sulle immagini – che sono disposte in ordine di classifica (primo posto, secondo, terzo, menzione d’onore) – per ingrandirle.

Cyberpunk 2077: i migliori ritratti

A portare a casa la vittoria qui è stato lo scatto di Rafbrozz, che mostra V mentre è seduto sull’asfalto, la schiena contro la sua moto, con Night City sullo sfondo che continua la sua vita vorticosa, quasi in contraddizione con la stasi del protagonista.

Cyberpunk 2077: migliori scene d’azione

Per quanto riguarda le scene d’azione, il primo posto è andato al giocatore conosciuto come 3brtm055, con uno scatto davvero peculiare durante uno scontro che non vogliamo anticipare a chi non lo avesse vissuto. Notevole anche la menzione d’onore a sTyL3Tz, che immortala una Judy non troppo impressionata da una vicina esplosione.

Cyberpunk 2077: migliori scenari

Il contest si è chiuso con gli scatti dedicati ai migliori scorci di Night City: a vincere è stato quello di LORD_CLONG, che ha mostrato i contrasti cromatici tra il blu e l’arancio di una città in cui l’opulenza e la decadenza vanno costantemente a braccetto. Così, ecco quel che rimane di un’auto che, davanti alla baia della città, capeggia sui grattacieli di Night City.

Qualche settimana fa ad attirare l’attenzione erano state soprattutto le sorprendenti foto di un professionista, che era riuscito a immortalare degli scorci di Night City e dei suoi abitanti in un modo capace di stregare l’occhio.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile su PC (da cui provengono questi scatti), PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco ha ricevuto una patch correttiva maggiore a gennaio, dopo le tante problematiche che hanno afflitto soprattutto la versione console al lancio – praticamente irriconoscibile, rispetto al gioco uscito su computer – ma ha saltato l’appuntamento con quella di febbraio, rinviata a marzo, a causa della violazione informatica subita dalla software house polacca qualche settimana fa.

Nel corso dell’anno assisteremo anche all’arrivo di versioni native del gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove ora come ora Cyberpunk 2077 è riproducibile solo in retrocompatibilità. Per tutti i video, la video recensione e i tanti approfondimenti sul gioco vi raccomandiamo di fare riferimento alla nostra scheda dedicata.