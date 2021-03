Cyberpunk 2077, Josef Fares difende CD Projekt: “una caccia alle streghe”

Cyberpunk 2077 negli ultimi mesi è stato costantemente bersagliato da critiche feroci, anche da parte di altri sviluppatori, a causa delle sue mancate promesse e per lo stato in cui è uscito sul mercato.

In molti ricorderete, ad esempio, il durissimo attacco del director di Ori, che definì CD Projekt dei «bugiardi», anche se poi si scusò ed ammise di aver esagerato.

Se la community pare ormai aver preso posizione e si diverte a continuare a massacrare continuamente Cyberpunk 2077, un altro director ha invece scelto di prendere le difese di questo gioco e della software house polacca.

Stiamo parlando di Josef Fares, responsabile di A Way Out e del suo prossimo gioco in uscita questo mese, It Takes Two.

Josef Fares, director di A Way Out e It Takes Two, ha preso le difese di Cyberpunk 2077.

Come riportato da TheGamer, l’eccentrico direttore è stato intervistato dal giornalista Geoff Keighley ed ha avuto occasione di parlare dei problemi legati alla pandemia in corso.

Entrando maggiormente nel merito e rispondendo alla domanda di un fan, ha affermato che la quantità di critiche ricevuta da Cyberpunk 2077 per i bug ed i problemi di performance fosse «ingiusta», usando però dei termini decisamente più coloriti.

Sostiene infatti che, secondo lui, le polemiche che continuano a circondare il titolo sono diventate «una caccia alle streghe» e che si sia ormai oltrepassato il limite.

Fares chiarisce poi che ritiene sia giusto che il team venga criticato per un gioco che ha fallito a mantenere le promesse, fatte prima del lancio, ma che le reazioni della community siano comunque andate troppo oltre.

Comunque la pensiate sull’argomento, la speranza è che CD Projekt riesca a migliorare notevolmente il proprio gioco con le patch annunciate, anche se sono state recentemente costrette al rinvio.

Nel frattempo, Josef Fares sta realizzando il suo ultimo gioco, It Takes Two, che uscirà a fine marzo: un titolo molto più folle del precedente.