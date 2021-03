Cyberpunk 2077, non solo bug e rinvii: arriva una meritata nomination

Cyberpunk 2077, il tanto chiacchierato titolo di CD Projekt Red, arriverà ai BAFTA con un buon numero di candidature in tasca, nella speranza di portare a casa almeno qualche vittoria.

Certo, potrà suonare strano sentir parlare di numerose nomination per Cyberpunk 2077, soprattutto visti i problemi che hanno addirittura portato alla rimozione da Playstation Store.

I problemi tecnici che hanno afflitto il gioco fin dal lancio su console di vecchia generazione, però, non dovrebbero sviare l’attenzione dalle sue qualità, considerando anche che gli sviluppatori stanno cercando di sistemare col tempo la situazione.

Questo non ha impedito a molti giocatori di prendersela con CD Projekt Red, dando vita ad una vera e propria caccia alle streghe.

Ma è del lato narrativo del gioco che vogliamo parlare oggi. La testata Forbes segnala infatti che tra le varie candidature ricevute da Cyberpunk 2077 ci sono quelle per le performance di Cherami Leigh come V (in versione femminile) e di Carla Tassara come Judy Alvarez.

Cyberpunk 2077 tenterà di portarsi a casa diversi premi ai BAFTA.

Due candidature meritatissime, in particolare quella di Leigh, che è riuscita a rendere la sua versione di V un personaggio vivido e pulsante, impresa non semplice nei titoli in prima persona, dove spesso la mancanza di contatto visivo con il personaggio si fa sentire.

Mentre da un lato The Last of Us Parte II vuole tentare di fare incetta di premi, dall’altro anche Cyberpunk 2077 avrà dunque tutte le carte in regola per difendere la sua causa.

Un gioco che sicuramente ha fatto molto parlare di sé e continuerà a farlo, su cui noi siamo tornati a più riprese, anche con un corposo speciale del nostro Valentino Cinefra che ha analizzato l’opera con un taglio molto personale.

Più di recente, vi abbiamo segnalato il curioso caso di un presunto errore di battitura, su cui è intervenuta la stessa CD Projekt a fare chiarezza.

Vi ricordiamo che al momento non abbiamo ancora notizie certe sulle versioni next-gen del gioco, ma è possibile giocare a Cyberpunk 2077 con performance migliorate anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.