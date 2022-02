Cyberpunk 2077 ora è ancora più coinvolgente: arriva la VR (grazie ai fan)

Come ormai i fan certamente sapranno, Cyberpunk 2077 ha ricevuto nelle scorse settimane un aggiornamento estremamente importante, che ha finalmente ottimizzato l’ultima fatica di CD Projekt anche su console.

Cyberpunk 2077 è così diventato ufficialmente next-gen grazie alla patch 1.5, ma i fan sono riusciti a far compiere un balzo in avanti aggiuntivo, permettendo di esplorare Night City in maniera ancora più coinvolgente.

Questo è stato reso possibile grazie a una mod realizzata dai fan, che dopo aver reintrodotto una feature tagliata dagli sviluppatori hanno svelato anche il supporto alla VR.

Come riportato da Eurogamer.net, l’aggiunta è stata realizzata dall’utente Luke Ross, già specializzato nell’introduzione delle modalità VR su altri grandi titoli come GTA V.

La mod in questione non supporta al momento i motion control, ma traccerà soltanto i movimenti della vostra testa e richiederà l’utilizzo di un controller tradizionale, comunque sufficiente per permetterci di immergerci maggiormente in Night City.

Questa estensione richiederà però dei PC particolarmente potenti: anche con un dispositivo con scheda grafica RTX 3070 non sempre riuscirà a raggiungere i 60fps stabili, dunque è un fattore da tenere sicuramente in considerazione.

Potete osservare la mod VR di Cyberpunk 2077 in azione nel video gameplay che vi riproporremo di seguito:

Se volete provare anche voi questa intrigante mod in realtà virtuale, al momento l’unico modo per installarla è supportare il creatore sulla sua pagina Patreon: l’estensione non è stata ancora rilasciata gratuitamente per il pubblico.

Al momento CD Projekt non ha annunciato un eventuale supporto alla modalità VR, dunque questa mod rappresenta un ottimo compromesso, pur con prestazioni non sempre al massimo, per vivere davvero Night City in prima persona.

Gli sviluppatori sono così sicuri di aver realizzato un lavoro che i fan possono apprezzare che in occasione della patch 1.5 sono tornati a chiamare Cyberpunk 2077 un gioco di ruolo: la dicitura era stata infatti abbandonata in seguito alle polemiche del lancio.

Se siete curiosi di scoprire come si comporta su console dopo l’ultimo aggiornamento, abbiamo anche realizzato una approfondita analisi della versione 1.5 di Cyberpunk 2077 su PS5, Xbox Series X e Series S.