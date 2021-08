Cyberpunk 2077 e Skyrim diventano bellissimi “diorami” in movimento

Le ambientazioni 3D di produzioni moderne, come Cyberpunk 2077 e Skyrim. riescono a catturare e immergere i giocatori grazie al loro livello di dettaglio, ma basterebbe riuscire a guardarli da una prospettiva diversa per apprezzarli maggiormente.

È quello che deve aver pensato uno youtuber, che dopo aver applicato un particolare effetto grafico a mondi di tante produzioni tripla-A, come Cyberpunk 2077, è riuscito a trasformarli in «diorami» in movimento.

Naturalmente non si tratta di un lavoro ufficiale degli sviluppatori di Cyberpunk 2077, che con la patch 1.3 potrebbero aver anticipato che il multiplayer sarebbe quasi pronto.

Che i fan mirino a migliorare costantemente anche le produzioni tripla-A non è certo un mistero: lo stesso Cyberpunk 2077 ha da poco ricevuto un «aggiornamento» con tantissimi bilanciamenti.

Lo youtuber Flurdeh (via Kotaku) ha mostrato che applicando un particolare effetto fotografico, chiamato tilt shift, è possibile osservare le ambientazioni più dettagliate sotto una nuova prospettiva, trasformandole in veri e propri mondi in miniatura.

Per contribuire a creare la sensazione che si tratti di immagini reali, e non di un semplice effetto visivo, Flurdeh ha anche ridotto il frame rate e accelerato la velocità, così da far sembrare che si tratti di diorami che stanno prendendo vita sotto i nostri occhi con una tecnica «stop-motion».

Di seguito vi proporremo Night City, l’iconica città di Cyberpunk 2077, e i suoi abitanti che svolgeranno le loro vite come se fossero tanti piccoli giocattoli in movimento:

Vi proporremo anche la stessa tecnica adoperata a Skyrim, ricordandovi che si tratta di un titolo uscito nel 2012: grazie al tilt shift avrete la sensazione di osservare uno spettacolare scenario realizzato per una campagna di D&D.

Il fan ha trasformato con questa tecnica anche altri capolavori con mondi aperti 3D, come The Witcher III e Fallout New Vegas: al seguente link potrete accedere direttamente al suo canale e consultare tutti i suoi video a tema.

L’obiettivo dello youtuber è quello di dimostrare al suo pubblico la bellezza dei videogiochi, celebrando lo sforzo degli sviluppatori nel realizzare mondi fantastici.

Effettivamente è davvero difficile non apprezzare l’impegno adoperato per sistemare alcune cutscene iconiche: a proposito di Skyrim, la famosa introduzione ha richiesto ore per colpa di un’ape virtuale.

La rivelazione ha ispirato gli sviluppatore a svelare un ulteriore segreto, confermando dopo 10 anni dall’uscita un famoso mito sulle volpi.

Gli appassionati potranno presto celebrare i dieci anni del quinto capitolo di The Elder Scrolls con una nuova edizione: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile anche come upgrade gratis.