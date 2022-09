Cyberpunk 2077 ora è next-gen per tutti: la patch 1.6 migliora una versione insperata

L’atteso aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077 è ufficialmente disponibile: durante lo scorso evento livestream, CD Projekt ha annunciato tante novità in arrivo per il suo ambizioso RPG.

Gli sviluppatori hanno deciso di lavorare duramente per rendere l’esperienza davvero next-gen per tutti, migliorandolo anche su una versione che fino a questo momento era rimasta ancora poco ottimizzata: stiamo parlando di Xbox Series S, la nuova console più economica di casa Microsoft (potete trovarla in offerta su Amazon).

L’aggiornamento next-gen aveva infatti deluso i fan che non possiedono Xbox Series X, dato che il titolo non riusciva a superare 30 FPS: una situazione diventata poi preoccupante in seguito alle parole degli sviluppatori, che hanno ammesso di non sapere se sarebbero mai riusciti a ottimizzarla ulteriormente.

Fortunatamente, sembra che i lavori sull’aggiornamento 1.6 siano andati meglio del previsto: come parte della nuova patch disponibile, CD Projekt ha infatti svelato che da questo momento le versioni per Series S potranno accedere a una speciale modalità grafica per migliorare le prestazioni.

La modalità performance permetterà infatti di mantenere i 60 FPS fissi in ogni situazione grazie a uno scaling dinamico della risoluzione, che varierà automaticamente da 800p a 1080p in base alle necessità.

Il risultato è che adesso il gameplay di Cyberpunk 2077 sarà più fluido che mai, come dimostrato dalla seguente clip video girata dagli sviluppatori su Xbox Series S:

Pretty cool, isn't it? Take a look at the Xbox Series S performance mode video – our newest addition for the console users and all the smooth framerate enjoyers pic.twitter.com/VEJ4O2Dlqk — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 6, 2022

Sarà naturalmente necessario sacrificare leggermente la qualità grafica per avere un gameplay fluido, ma per i possessori di Series S sembrerebbe essere un compromesso accettabile e che, naturalmente, potranno sempre scegliere di disattivare in qualunque momento.

Un’ottima notizia dunque per i fan della console next-gen, soprattutto per tutti coloro fossero ancora indecisi se dare o meno una chance all’avventura di CD Projekt: adesso il gioco è davvero ottimizzato su tutte le piattaforme e potrebbe essere arrivato il momento perfetto per metterlo alla prova.

Ricordiamo che gli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 continueranno: gli sviluppatori hanno infatti già annunciato la prima espansione in arrivo per il prossimo anno, con tanto di trailer ufficiale.