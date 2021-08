Cyberpunk 2077, da oggi la scelta dei vestiti avrà delle conseguenze

CD Projekt continua a mantenere la promessa di aggiornare e rendere Cyberpunk 2077 quanto più possibile vicino alle promesse iniziali, ma è innegabile che la strada sarà lunga e tortuosa.

In attesa di tempi migliori per Night City, grazie all’impegno dei modder è possibile introdurre nel gioco una serie di meccaniche relative al modo in cui decideremo di vestirci, o meglio alle sue conseguenze.

Prima di immergervi nel contenuto creato dai fan, ricordatevi di effettuare il download della nuova patch 1.3, disponibile da ieri.

Malgrado l’exploit verificatosi in seguito al ritorno su PlayStation Store, il gioco del team polacco ha registrato vendite in forte calo dopo un solo mese.

A otto mesi dal lancio la community dei modder è sempre molto attiva, e l’ultimo progetto a vedere la luce è la Immersive Fashion Mod, che porterà una ventata d’aria fresca in tema di abbigliamento.

Più nello specifico, indossare alcuni abiti avrà delle conseguenze relative al modo in cui potremo interagire con gli abitanti di Night City e a quello in cui questi ultimi si comporteranno con noi.

Scegliere un outfit al posto di un altro aumenterà le nostre abilità di persuasione e ci permetterà di intessere rapporti di fiducia più rapidamente, oppure metterci in cattiva luce davanti agli NPC.

Gli indumenti si divideranno in quattro categorie: Entropism, Kitsch, Neomilitarism e Neokitsch, ognuna con uno specifico effetto sulle statistiche del protagonista.

TilW, creatore della mod, ha spiegato che «grazie a questo contenuto i giocatori saranno incentivati a sperimentare maggiormente con il vestiario, una promessa che il gioco ha mantenuto solo fino a un certo punto».

L’idea alla base della Immersive Fashion Mod è quella di raggruppare le migliori combinazioni di vestiti in modo da permettere un rapporto equilibrato tra estetica e sviluppo delle abilità.

Non è la prima volta che gli utenti inseriscono nel gioco elementi e meccaniche promesse in partenza: poco tempo fa era toccato al parkour.

Se la musica è la vostra passione, non dovete perdervi un contenuto aggiuntivo (ancora una volta creato dai fan) che vi permetterà di esplorare Night City accompagnati dalla vostra musica preferita.

Le atmosfere di Cyberpunk 2077 vi hanno conquistato e ne volete ancora? Un’esclusiva Xbox potrebbe fare al caso vostro, portandovi ancora una volta tra le strade di una metropoli futuristica.