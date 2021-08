Cyberpunk 2077, vendite in forte calo su PS Store (e dopo un solo mese)

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato estremamente travagliato per via del suo stato decisamente non ottimale su console, al punto da aver causato una decisione senza precedenti da parte di PlayStation Store, che decise di rimuovere il titolo dal proprio negozio digitale.

Durante il mese di giugno, Cyberpunk 2077 è finalmente tornato su PS Store, riuscendo anche a sorprendere fan e addetti ai lavori per via dell’incredibile numero di vendite.

Nonostante Sony comunque sconsigliasse l’acquisto ai possessori di PS4, il titolo di CD Projekt era riuscito a dominare la precedente classifica dei titoli più venduti su PS4.

Il team è costantemente al lavoro per migliorare le performance ed i bug, ma starebbe anche preparando l’arrivo della prima espansione del titolo.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, la nuova giovinezza di Cyberpunk 2077 su PlayStation sembra però essere durata poco: sorprendentemente, dopo un solo mese è sparito perfino dalla top 20 dei giochi più venduti PS4.

PlayStation Blog ha infatti pubblicato i dati di vendita dello store PlayStation relativi al mese di giugno, svelando come sempre i 20 giochi più venduti sullo store.

La notizia sorprendente è che sia per il mercato europeo che per quello americano, Cyberpunk 2077 non è nemmeno presente nell’elenco: al suo posto figurano molti altri titoli, anche se a dominare le classifiche ci hanno pensato i soliti FIFA 21 e GTA V.

Probabilmente si tratta anche di un effetto legato ai saldi estivi, ancora attualmente in corso su PlayStation Store ma dai quali l’RPG di CD Projekt è assente, essendo tornato solo da poco disponibili per le vendite.

La classifica, che potrete consultare nella sua interezza al seguente link, presenta infatti moltissimi videogiochi che nelle precedenti settimane hanno ricevuto ricchi sconti sul negozio.

In ogni caso, è comunque sorprendente come un titolo che fino a un mese fa dominava le classifiche di vendita adesso sembri essere completamente sparito dalle classifiche: si tratta dunque di un brusco calo di vendite che probabilmente gli sviluppatori non avevano previsto.

In attesa di scoprire i risultati per il prossimo mese, gli utenti PC stanno lavorando costantemente per migliorare loro stessi il gameplay, come dimostrato da un mod che migliora l’abbigliamento, aggiungendo elementi RPG.

Un’altra popolare modifica permette ai giocatori di ascoltare la musica ovunque con una radio portatile: nell’esperienza di base è infatti possibile ascoltare le tracce solo dentro i veicoli.

Nel frattempo, un’esclusiva Xbox si sta dimostrando un rivale inaspettato per Cyberpunk 2077, soprattutto da un punto di vista estetico.