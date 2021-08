Cyberpunk 2077, la patch 1.3 è disponibile: ecco cosa cambia

CD Projekt ha appena comunicato di aver appena reso disponibile per il download la patch 1.3 di Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme.

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 si stanno impegnando fortemente per migliorare l’esperienza di gioco del loro ultimo RPG, soprattutto dopo che il lancio non è stato ritenuto soddisfacente dagli utenti.

I primi dettagli ufficiali sono stati comunicati dallo studio di sviluppo grazie a uno streaming dedicato, nel quale gli autori hanno potuto parlare delle novità in arrivo.

Giusto nella giornata di ieri, CD Projekt aveva promesso che la patch sarebbe arrivata molto presto: a giudicare dal download reso disponibile pochi minuti fa, possiamo dire che la promessa è stata mantenuta.

Di seguito vi elencheremo tutti i cambiamenti principali apportati dall’ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077:

CONTENUTI AGGIUNTIVI

Una lista di tutti i DLC gratuiti è disponibile nella sezione “Contenuti aggiuntivi” del menu principale.

Aspetto alternativo di Johnny Silverhand – Può essere attivato dalla sezione “Contenuti aggiuntivi” delle impostazioni.

– Può essere attivato dalla sezione “Contenuti aggiuntivi” delle impostazioni. Giacca da aerotrafficante multistrato in pelle sintetica, Giacca punk luminescente : entrambe disponibili nel magazzino dell’appartamento di V dopo aver ricevuto un messaggio da Viktor in seguito al completamento di Il giro in auto. Sono di qualità predefinita rara/iconica. Vengono inoltre sbloccate le istruzioni di creazione per crearne esemplari di qualità più elevata.

: entrambe disponibili nel magazzino dell’appartamento di V dopo aver ricevuto un messaggio da Viktor in seguito al completamento di Il giro in auto. Sono di qualità predefinita rara/iconica. Vengono inoltre sbloccate le istruzioni di creazione per crearne esemplari di qualità più elevata. Archer Quartz “Bandit”: disponibile come ricompensa o per l’acquisto (a seconda delle scelte prese dal giocatore) dopo aver completato Ghost Town e aver ricevuto un messaggio da Dakota o da Rogue. Se non hai ricevuto il messaggio, assicurati di essere nella zona delle Badlands e allontanati dall’officina di Dakota. Dakota avrà anche bisogno di un paio di giorni per contattarti.

MIGLIORAMENTI

Migliorato il livello di zoom della minimappa quando si guida, in modo che l’ingrandimento sia minore e la mappa sia più facile da leggere.

Automatic Love – Lo schermo con le immagini di Skye e Angel viene ora mostrato considerevolmente più a lungo, rendendo più semplice scegliere tra le due.

Aggiunto un pulsante che permette di ridistribuire i punti talento sull’albero di abilità del personaggio.

Aumentato il numero di slot di salvataggio automatico da 10 a 20 e di salvataggio rapido da 3 a 10 su tutte le piattaforme.

Aggiunti collegamenti al database nelle voci del diario.

Aggiunta tra le opzioni per l’accessibilità un punto centrale sovrimposto per aiutare a prevenire o ridurre la chinetosi. Può essere attivato da Impostazioni → Interfaccia → Punto al centro dello schermo.

Ora i fixer chiamano V meno spesso per offrire veicoli in vendita.

Migliorato l’aspetto di SSR su PlayStation 4 e su PC con configurazioni video più basse, in modo che risulti meno granuloso.

Aggiunto un filtro per gli oggetti di missione nello zaino.

Le tag “Oggetto di missione” di vari oggetti relativi agli incarichi vengono ora rimosse dopo aver completato le relative missioni, consentendo di venderli o di abbandonarli.

Ora è possibile far ruotare V con il mouse nella schermata dell’inventario.

Ora il giocatore può correttamente creare un hacking rapido anche se l’ha creato una volta e poi se n’è sbarazzato.

Aggiunta una descrizione per il confronto tra cyberware

Migliorata la notifica dell’acquisto di cyberware quando viene raggiunto il livello necessario per equipaggiarlo.

Ora è possibile potenziare più componenti di creazione contemporaneamente.

Aggiunti nuove posizioni in cui Nibbles può dormire nell’appartamento di V.

L’icona dei contenitori di smaltimento diventano ora rosse quando il giocatore solleva un corpo, anziché grigie.

L’icona della mina appare ora in grigio dopo il disinnesco.

Ora è possibile usare un ascensore mentre si trasporta un corpo.

Happy Together– L’aspetto di Barry è stato aggiornato, per renderlo unico.

Gli oggetti base verranno evidenziati in verde come gli altri componenti se sono presenti nell’Inventario creando lo stesso oggetto di qualità superiore.

MODIFICHE DI BILANCIAMENTO

Il tempo di rilevamento dei nemici ora dipende dalla difficoltà del gioco. Alle difficoltà Facile e Normale, ora i nemici si accorgeranno del giocatore più lentamente. I nemici alla difficoltà Molto Difficile, invece, si accorgeranno del giocatore più velocemente.

I nemici alla difficoltà Molto Difficile (solo e soltanto a quel livello di difficoltà) ora saranno più aggressivi quando si metteranno a cercare dopo essere entrati nello stato di “Allerta”.

L’NCPD non reagisce più diventando ostile per via della presenza di cadaveri nelle attività mondo aperto.

Ora l’NCPD reagisce anche se il giocatore colpisce i PNG con armi non letali.

Modificato il procedimento per determinare i danni sparando ai PNG nella folla durante un combattimento a seconda della distanza e dell’arma utilizzata.

(Don’t Fear) The Reaper – Migliorato il comportamento di Adam Smasher durante il combattimento.

Play It Safe – Migliorato il comportamento di Oda durante il combattimento.

Trasmissione – Migliorato il comportamento di Placide durante il combattimento.

Transmission – Aumentata la resistenza all’hacking di Placide.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Lettera della legge – Migliorato il comportamento del cyberpsicopatico durante il combattimento.

Every Breath You Take – Migliorato il posizionamento e la mira di Red Menace.

Aumentate le statistiche di La Chingona Dorada (le pistole iconiche di Jackie).

Il salvataggio – Quantità di munizioni aumentata all’inizio della missione.

Introdotte correzioni minori e cambiamenti al bilanciamento dell’hacking rapido Contagio.

Migliorato il sistema di creazione, in modo che la qualità degli oggetti dalla qualità casuale aumenti in base all’abilità di creazione del giocatore. Non è più possibile ottenere una qualità superiore a quella della relativa abilità di creazione.

Ora il livello necessario per gli oggetti aumenta a ogni potenziamento. Nota: il livello degli oggetti potenziati cambierà in seguito a questa modifica. Gli oggetti equipaggiati di livello superiore a quello necessario possono essere usati senza problemi, ma non sarà più possibile equipaggiarli dopo averli rimossi dall’equipaggiamento.

Aggiunte altre istruzioni di creazione per i mod per cyberware.

Aggiunte istruzioni di creazione per i coltelli (disponibili dall’inizio del gioco).

Aggiornato il numero di componenti necessari a creare alcuni oggetti tra cui Rimbalzo, MaxDoc, hacking rapidi, mod per vestiti e certe armi.

Bilanciamento delle istruzioni di creazione per i mod per vestiti.

Bilanciamento del numero di componenti necessari a creare gli abiti.

Bilanciamento del numero di componenti necessari a creare i frammenti di Sandevistan.

Il cyberware Mimetismo ottico è ora disponibile per l’acquisto presso i bisturi.

Corretto il prezzo del mod per cyberware “Amplificatore sensoriale”.

Le istruzioni di creazione per la Unity rara possono ora essere ottenute soltanto nel corso di Presunta attività criminale: Tigri per la coda.

Modificati il prezzo e la qualità della chitarra di Kerry che può essere ottenuta nel corso di Contratto: Psicofan.

GIOCO

Risolto un problema per cui le istruzioni di creazione vendute dai negozi di abbigliamento risultavano disponibili solo alla prima interazione con i venditori.

Risolto un problema per cui risultava impossibile usare le armi e gli oggetti del menu rapido dopo aver visitato il campo nomadi.

Risolto un problema per cui hackerare un bersaglio neutrale non contava per il raggiungimento dell’obiettivo Attacco ad albero di Natale.

La finestra di tutorial sul livello necessario di abilità non appare più quando viene mostrato il messaggio “Non autorizzato” sui dispositivi.

Dopo un viaggio rapido, V non guarda più in basso.

Corretta la funzionalità di vari talenti.

Correzioni minori al comportamento di V quando i dialoghi vengono mandati avanti velocemente.

Correzioni relative alla creazione. Alcune modifiche ai prezzi degli articoli.

Bottino ribilanciato e integrato, corretti vari oggetti che non potevano essere raccolti.

Aggiunti nuovi articoli e rimossi articoli duplicati dall’assortimento di alcuni venditori.

Corretti comportamento e aspetto di vari dispositivi.

Corretti vari errori degli ascensori.

Varie correzioni e migliorie al comportamento e alla reazione dei PNG e gli abitanti della città in generale.

Risolti vari problemi relativi agli hacking rapidi e alla scansione. Aggiunte piccole modifiche e migliorie.

Migliorato il comportamento dei PNG in combattimento e risolti vari problemi legati a esso.

Correzione e miglioramento di alcune meccaniche relative al giocatore.

Risolti problemi minori del cyberware.

Corretta la funzionalità di alcuni mod.

STABILITÀ E PRESTAZIONI SULLE VARIE PIATTAFORME

Scala dinamica risoluzione migliorata.

Migliorata la stabilità della frequenza di fotogrammi, risultando in meno rallentamenti e picchi, specialmente durante il combattimento.

Corretto un problema di streaming che influenzava negativamente le prestazioni nel distretto della City.

Corretti dei blocchi che si verificavano durante il caricamento di salvataggi dopo la sequenza di combattimento in auto contro gli agenti Arasaka.

Corretto un blocco che si verificava durante l’attesa di Thompson prima di uscire dall’Atlantis in Never Fade Away.

Corretto un blocco che si verificava dopo aver disattivato e riattivato più volte l’opzione “Folla sulla minimappa” nelle impostazioni.

INTERFACCIA

L’immagine di Delamain non resta più bloccata sulle olochiamate se V esce dall’auto troppo velocemente dopo aver completato Epistrophy: Badlands.

Le descrizioni degli oggetti non scompaiono più se il contenuto è troppo lungo.

Corretti vari errori di battitura in sottotitoli, shard, missioni e descrizioni di armi.

Aggiunto un messaggio di testo dopo il fallimento di Epistrophy: North Oak in seguito all’abbandono del taxi Delamain.

Ripristinato il nome originale “Megaedificio H10” del punto di viaggio rapido vicino all’appartamento di V.

Rimossi dall’inventario alcuni oggetti contrassegnati con “Nessuno” e senza icone vere e proprie.

Il menu dei mod visualizzato quando si posiziona il cursore su un oggetto dell’inventario mostra ora le statistiche corrette.

Risolto un problema per cui le varianti maschili del tutorial VR nella versione brasiliana del gioco erano in polacco.

La descrizione del mod batteria del mercato nero ora mostra correttamente le stringhe con gli attributi dell’oggetto.

Risolto un problema per cui l’immagine dell’hacking rapido Contagio risultava mancante nell’icona al di fuori dell’inventario.

L’icona dell’effetto di stato del talento “Sangue freddo” ora ha l’aspetto di un fiocco di neve.

La canottiera PUNK a doppio strato risulta ora visibile nell’inventario quando viene equipaggiata.

Aggiunto un suggerimento durante la schermata di caricamento che informa il giocatore delle impostazioni per mandare avanti veloce.

Corretto il nome del veicolo Galena Gecko accanto al testo interattivo “Compra veicolo”.

L’immagine del secondo messaggio di Nancy Hartley in Holdin’ On/Killing in the Nameviene ora visualizzata correttamente.

Corretto il testo della ricompensa di avanzamento dell’abilità di creazione relativa alla riduzione del costo di potenziamento.

L’immagine del Mackinaw MTL1 nel menu “Chiama veicolo” ora corrisponde al modello del veicolo.

Rimosse stringhe di debug dalla descrizione del talento “Il buono, il brutto e il cattivo”.

Gli artefatti delle icone raggruppate non vengono più separati dalle rispettive posizioni quando si ingrandisce o riduce la mappa.

Quando si esaurisce la resistenza, ora appare l’icona appropriata accanto alla barra della salute, anziché l’icona di sovraccarico.

Ora la descrizione della Villefort Alvarado V4F 570 Delegate afferma correttamente che l’auto è a trazione posteriore.

Il periodo di possibile incidenza nella descrizione dell’acceleratore sinaptico mostra ora un valore corretto quando il gioco è in lingua polacca.

Ora la descrizione dei pugni nella ruota delle armi mostra un tipo di oggetto appropriato.

Corretto il testo dello shard sul distretto Chiba-11.

Aprire la modalità foto e il menu di un venditore in rapida successione non causa più il blocco del gioco.

Ora sulla mappa viene visualizzata un’icona dorata per il bottino iconico.

Corretto un caso in cui gli indicatori di bersaglio colpito e le conferme di uccisione non risultavano visibili quando si distruggevano le torrette nemiche.

Corretti gli indicatori dei nemici di colore errato sui nemici ignari: ora sono gialli anziché rossi.

Corretto un problema che impediva la visualizzazione corretta del tasso di rigenerazione RAM inferiore a 0,50.

Corretto un problema che impediva la visualizzazione corretta del pulsante Smonta oggetto.

Corretto un problema che impediva il funzionamento corretto dei pulsanti all’avviso del cambio mod.

Corretti i tasti suggeriti non funzionanti nel corso delle violazioni di protocollo.

Rimossi i suggerimenti ridondanti per gli input nel pannello dei Cyberdeck.

GRAFICA, AUDIO E ANIMAZIONI

Il foldtop da rocker rinforzato con imbottitura composita appare ora allineato con le gambe di V.

Risolto un problema per cui il monocavo poteva dislocare leggermente le braccia di V maschio e compenetrare gli abiti.

Risolto un problema in Il colpo per cui la valigetta del Flathead poteva uscire fluttuando dalla stanza dell’hotel Konpeki Plaza, bloccando il passaggio.

Risolto un problema per cui cambiare il volume della musica nelle impostazioni audio influenzava la radio dei veicoli oltre alla musica di sottofondo.

Risolto un problema per cui la voce di Takemura risultava raddoppiata mentre parlava con V nel furgone in Down on the Street.

Risolto un problema per cui alcune tute da netrunning compenetravano le gambe di V femmina e i pantaloni di V maschio.

Risolto un problema dell’animazione della corsa dopo aver eseguito un salto su un piano inclinato.

Corrette le particelle di polvere, che talvolta venivano visualizzate scorrettamente.

La pelle del personaggio non appare più troppo luminosa in zone buie.

In L’informazione, l’ombra di Smasher non appare più sulla porta dell’ascensore dopo aver riavvolto la braindance fino all’inizio.

Risolto un problema che causava l’apparizione di soldati Arasaka davanti al giocatore quando questo risaliva le scale per salvare Takemura in Search and Destroy.

AMBIENTI E LIVELLI

Corretti vari buchi nella mappa a Watson, nella City, a Westbrook, Heywood e Santo Domingo.

Corretti vari percorsi errati per i veicoli sull’anello stradale della City.

Corretti vari luoghi in cui il giocatore poteva restare bloccato permanentemente.

Corretti vari errori di scomparsa dell’ambiente di gioco.

Corretti vari errori di comparsa di oggetti di fronte al giocatore.

Nella Piana Biotechnica, il GPS non conduce più il giocatore in aree irraggiungibili.

MISSIONI

Shard riordinati in categorie corrette.

Corretto un problema a causa del quale le chiamate ai PNG delle missioni venivano concluse all’improvviso, causando la comparsa di quel PNG in altre chiamate e potenzialmente interrompendo altre olochiamate da quel PNG.

Corretto un problema a causa del quale le olochiamate interrotte riprendevano contemporaneamente ad altre olochiamate, facendo comparire quel PNG in altre chiamate e interrompendo l’olochiamata successiva da quel PNG

Disasterpiece

Gimme Danger

I Walk the Line

Play It Safe

Vernice spray

Coin Operated Boy

Sweet Dreams

Automatic Love

Beat on the Brat

Big in Japan

Blistering Love

Boat Drinks

Both Sides, Now

Don’t Lose Your Mind

Down on the Street

Dream On

Ex-Factor

Shoot To Thrill

For Whom the Bell Tolls

Fortunate Son

Forward to Death

Full Disclosure

Ghost Town

Happy Together

Heroes

I Fought the Law

Killing In The Name

Life During Wartime

A Like Supreme

Love Like Fire

M’ap Tann Pèlen

Notturno Op. 55 nº 1

La pratica rende perfetti

Pyramid Song

Raymond Chandler Evening

Riders on the Storm

Second Conflict

Send in the Clowns

Small Man, Big Mouth

Space Oddity

Stadium Love

The Ballad of Buck Ravers

The Beast In Me

Corporatto

La pistola

Il colpo

The Highwayman

La caccia

Il recupero

Il giro in auto

The Space in Between

There Is A Light That Never Goes Out

Trasmissione

Venere in pelliccia

War Pigs

We Gotta Live Together

With a Little Help from My Friends

MONDO APERTO

Corretto un problema che consentiva più olochiamate dei fixer simultanee, che poteva causare il blocco di svariati contratti (come Contratto: Mancanza di empatia, Contratto: Fixer, mercenario, soldato, spia e altri). Continuiamo a lavorare su problemi visivi relativi a contratti bloccati nel Diario, nota che questi ultimi non impediscono lo sblocco degli obiettivi dei distretti.

Rimosso il bottino ridondante dal corpo nella ruota panoramica.

Corretto un problema a causa del quale la Quadra Type-66 poteva essere distrutta prima di averla acquistata, bloccando i progressi della sua missione “Compra veicolo” e potenzialmente il completamento del trofeo Atleta meccanico.

Risolto un problema con una sparatoria a Wellsprings per cui i nemici risultavano immortali per via di hitbox troppo piccol

PROGETTAZIONE FILMATI

Risolto un problema per cui i PNG non guardano V in varie scene.

Risolto un problema sfruttabile per cui il giocatore poteva ottenere una pistola Unity dopo ogni salvataggio/caricamento.

Le animazioni facciali di V quando si guarda allo specchio vengono ora riprodotte correttamente.

Risolto un problema per cui Rogue appariva accanto al giocatore quando questo la chiamava per chiederle di Adam Smasher.

Risolto un problema per cui le animazioni di alcuni PNG potevano cessare dopo una lunga sessione di gioco.

Risolti vari problemi per cui i PNG non salivano correttamente a bordo dei veicoli.

Risolti vari problemi per cui i PNG potevano essere posizionati in maniera non corretta e compenetrare gli oggetti dopo il caricamento di un salvataggio.

Risolto un problema che poteva causare la riproduzione delle animazioni dei PNG nei luoghi sbagliati durante varie missioni.

Risolto un problema per cui Jackie poteva apparire davanti al giocatore nel corso del filmato che riassume i mesi precedenti.

Risolto un problema per cui l’aspetto dei PNG veniva randomizzato quando non venivano inquadrati.

Risolto un problema per cui le missioni e le scene potevano iniziare prima della scomparsa della schermata di caricamento.

VARIE

Ora è possibile trovare un dono da parte di Judy nell’appartamento di V dopo la ricezione del relativo messaggio di testo in seguito al completamento delle missioni secondarie riguardanti la relazione con lei.

Corrette alcune incoerenze della trama nei messaggi radio.

Corretto l’effetto di blackout persistente in Love Like Fire quando l’interfaccia era impostata su alcune lingue particolari.

SPECIFICO PER PC

Risolto un problema per cui il testo dei tutorial non veniva mostrato correttamente sugli schermi 8k.

Risolto un problema che causava il blocco del gioco se l’immagine di un salvataggio si danneggiava.

Corretta la funzionalità di alternanza tra modalità in finestra e a schermo intero usando la scorciatoia Alt+Enter.

Ora è possibile uscire dall’overlay di scansione bloccato premendo TAB.

Aggiunta una versione più compatta al puntatore del mouse su PC.

SPECIFICO PER CONSOLE

Ora l’impostazione Zona morta interna è applicabile anche ai menu.

[PlayStation] I PNG non parlano più dopo essere stati uccisi.

Migliorato lo streaming delle luci della città.

Sovrascrivere un salvataggio quando il giocatore non ha spazio su disco sufficiente non danneggia più il salvataggio.

Le maschere e i tubi nella stalla in La caccia non risultano più invisibili.

Rogue non compenetra più Johnny e impugna il bicchiere correttamente in Ghost Town.

Risolto un problema in Il salvataggio per cui caricare un salvataggio di fronte al posto di blocco della polizia impediva all’agente dell’NCPD di iniziare il dialogo, bloccando l’avanzamento.

Risolto un problema su PS4 per cui la scena dell’incontro con Judy e le doll in Pisces non iniziava correttamente.

[Xbox] Risolto un problema in A Cool Metal Fireper cui parte della scena nella clinica di Cassius Ryder poteva risultare tagliata dopo la dissolvenza.

Corretto un problema a causa del quale le armi venivano equipaggiate nello slot errato assegnandole dallo zaino.

Sono inoltre stati sistemati diversi bug e problemi legati ad alcune missioni e contratti specifici: potete scoprire tutti i dettagli nel post pubblicato nella lista dei cambiamenti pubblicati sul blog di CD Projekt.

La lista si conclude sottolineando che c’è anche «molto altro», anche se non è ancora chiaro quali ulteriori modifiche siano state apportate.

Per celebrare il lancio dell’ultimo aggiornamento, GOG.com ha deciso di proporre Cyberpunk 2077 in sconto del 33% per le prossime 48 ore: potete consultare l’offerta disponibile nello store di CD Projekt cliccando qui.

La Patch 1.3 ha dunque finalmente segnato l’arrivo dei primi DLC gratuiti di Cyberpunk 2077, terminando dunque l’attesa dei fan durata diversi mesi.

La finestra di lancio inizialmente prevista era infatti saltata a causa del costante impegno degli sviluppatori con nuove patch, ma finalmente è arrivato il momento dei primi contenuti aggiuntivi.

Tra i contenuti aggiuntivi non c’è però ancora alcuna traccia della prima espansione, di cui conosciamo già i primi indizi sull’ambientazione.

Chissà se questa patch servirà ad aumentare nuovamente le vendite su PlayStation Store, calate vertiginosamente dopo un solo mese dal ritorno.