Cyberpunk 2077 ha un nuovo rivale inaspettato, ed è un’esclusiva Xbox

La visuale in prima persona di Cyberpunk 2077 ha permesso ad una larga fascia di utenti di apprezzare l’affascinante Night City in un setting che, nonostante i problemi durante la fase di lancio, ha pochi rivali sul mercato videoludico.

L’ultima esclusiva Xbox, The Ascent, che presenta però uno stile di ambientazione molto simile a Cyberpunk 2077, ha però dimostrato di poter essere in questo senso un rivale inaspettato dell’avventura RPG di CD Projekt, utilizzando però le giuste mod.

Anche nella nostra recensione avevamo infatti sottolineato come The Ascent recuperi molto l’immaginario estetico e parecchi temi, adesso apprezzabili anche da più vicino.

Questo è naturalmente possibile soltanto nella versione PC del titolo, che rispetto alla versione Xbox supporta anche il ray tracing.

Come riportato da Kotaku, The Ascent è un gioco incredibilmente ricco di dettagli visivi, ma la cui struttura isometrica impedisce ai fan di poterla apprezzare da vicino.

Il canale YouTube Gaming with Griff Griffin ha dunque deciso di mostrare il titolo esplorato in prima persona, dimostrando che effettivamente l’esclusiva Xbox ha poco da invidiare a Cyberpunk 2077 a livello estetico.

Per poter giocare The Ascent in questa unica visuale, Griff Griffin spiega che si può utilizzare un tool chiamato Unreal Engine 4 Unlocker: successivamente basta aprirlo durante la vostra partita per attivare diversi effetti tramite la console, tra cui la telecamera libera.

Naturalmente questo significa che, purtroppo, l’esclusiva Xbox in queste condizioni è ingiocabile: la mod serve unicamente ad ammirare dettagliatamente la componente grafica del titolo.

Gli sviluppatori hanno dimostrato di aver dedicato una sorprendente cura anche ad aree che normalmente non sarebbero osservabili fin da vicino, dato che le cutscene in movimento le mostrano solo di sfuggita.

Utilizzare questa mod permette dunque di poter vedere The Ascent sotto un nuovo punto di vista, lasciando anche immaginare come avrebbe potuto essere ripensato il gameplay per consentire l’utilizzo di tali visuali.

Le mod degli utenti hanno permesso di migliorare anche lo stesso Cyberpunk 2077: una di queste ha migliorato l’abbigliamento, rendendo le nostre scelte ancora più importanti grazie a meccaniche RPG.

Un’altra aggiunta ha invece permesso agli utenti di poter ascoltare le tracce musicali del titolo ovunque, anche senza trovarsi all’interno del veicolo grazie alla radio portatile.

Ad ogni modo, anche il papà della serie Gears sta lavorando ad un suo progetto a tema cyberpunk, svelandone la prima immagine e dichiarando che sarà qualcosa di inedito.