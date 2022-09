Quando esce The Witcher 3 next-gen? Lo rivela CD Projekt, e sono buone notizie

The Witcher 3 Wild Hunt è sicuramente un capolavoro noto ai più, sebbene tutti coloro che attendono al varco la versione next-gen erano in attesa di buone nuove da parte del team polacco, che a quanto pare sono arrivate.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà infatti presto anche su PS5 e Xbox Series X|S con una nuova versione pensata appunto per le console di attuale generazione.

Dopo aver spento le sue prime sette candeline, lo Strigo tornerà quindi in azione in una edizione ancora più sgargiante e bella da vedere.

Ora, dopo aver confermato anche la lavorazione di altri capitoli del franchise oltre a quello in Unreal Engine 5, CD Projekt ha rivelato un importante aggiornamento sul lancio dell’update next-gen di The Witcher 3.

Come riportato anche da VGC, CD Projekt ha confermato che la versione aggiornata di The Witcher 3 Wild Hunt rimarrà in programma per le console di nuova generazione e per il PC nel corso del 2022.

Durante la telefonata di mercoledì dedicata ai guadagni del primo semestre, il presidente e co-amministratore delegato di CD Projekt, Adam Kiciński, ha dichiarato che il gioco è sulla buona strada per uscire nel quarto trimestre dell’anno.

L’uscita di The Witcher 3 sulle piattaforme di nuova generazione era inizialmente prevista per l’anno scorso, prima di essere posticipata al secondo trimestre del 2022.

Tuttavia, ad aprile CD Projekt ha ritardato nuovamente l’uscita e ha portato lo sviluppo all’interno dell’azienda per completare il progetto.

Le edizioni PS5 e Xbox Series X/S del gioco sono state sviluppate esternamente da Saber Interactive, che in precedenza si era occupata anche del porting del titolo per Nintendo Switch.

Restando in tema, un modder ha rilasciato da poco un’interessante mod per The Witcher 3 che aggiunge nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuovi nemici e tanto altro.

Ma non solo: chi si sta avvicinando solo di recente al mondo di The Witcher potrebbe voler recuperare i romanzi originali: su SpazioGames abbiamo pubblicato tutte le indicazioni utili per leggerli nel giusto ordine.