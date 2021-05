Cyberpunk 2077, bar svela come fare il cocktail Johnny Silverhand

Il famoso cocktail Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077, ispirato al personaggio interpretato da Keanu Reeves nell’avventura di CD Projekt, adesso possiede una controparte anche nel mondo reale, che viene servita in un bar.

Come riportato da Game Rant, fino ad ora questo famoso cocktail poteva essere solo preparato dal giocatore all’interno del mondo videoludico di Cyberpunk 2077, ma adesso c’è un bar vero e proprio che si offre di prepararlo nella vita reale, descrivendo anche come riuscire a realizzarlo.

Nonostante i tanti problemi riscontrati al lancio, che CD Projekt sta cercando di risolvere con tante patch, al momento arrivate alla versione 1.22, Night City ha comunque conquistato tanti giocatori, che vogliono ricordarla anche con qualche piccolo riferimento anche nella vita di tutti i giorni.

Dopotutto, è doveroso ricordare che tra i fan del titolo c’è anche lo stesso Keanu Reeves, scoperto un paio di mesi fa mentre, anche lui, era intento a comprare merchandise legato al suo personaggio.

Un bar svela come realizzare il cocktail Johnny Silverhand nella vita reale.

Oggi un bar ci svela dunque come fare il famoso cocktail Johnny Silverhand, i cui ingredienti sono stati descritti nel menù riposto all’esterno del locale.

Per realizzarlo avrete bisogno di procurarvi tequila, bitter, birra Pacifico versata su ghiaccio, infine un po’ di peperoncino chili sul bordo del bicchiere.

L’utente Reddit Harry_Tipper ha condiviso questa scoperta sul forum Reddit dedicato a Cyberpunk 2077, allegando anche una foto come prova dell’ingegnosità di questo bar:

Ha però spiegato di non aver avuto l’opportunità di poter provare lui stesso questo cocktail, ma che quando non sarà obbligatorio dover prenotare un posto a sedere è curioso di testarlo.

Dalla descrizione dobbiamo sottolineare che sembra fedele al cocktail che effettivamente vediamo all’interno di Night City: purtroppo non sappiamo dove si trova esattamente questo bar dato che non ha voluto rispondere alle domande, ma sembra probabile che si trovi nel Regno Unito.

In ogni caso, questo cocktail sembra avere un sapore decisamente forte: se siete curiosi di provarlo, ora siete a conoscenza di tutti gli ingredienti per realizzarlo voi stessi.

Il lancio di Cyberpunk 2077, come ormai ben saprete, non è stato sicuramente indolore: il gioco si è rivelato tuttavia essere un incredibile successo, che non ha impedito al board di CD Projekt di ricevere ricchi bonus.

Nel frattempo, la community sta lavorando per cercare di reintegrare contenuti che sono stati tagliati dal gioco: tra questi vi è un cyberware che consente di accedere ad un particolare approccio stealth.

Un’altra mod punta invece a reintegrare la possibilità di personalizzare l’appartamento di V, una feature inizialmente prevista ma poi scartata successivamente.