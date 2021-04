Cyberpunk 2077, mod ripristina feature per l’appartamento di V

Nonostante l’intenzione di Cyberpunk 2077 di riuscire a fare immergere i propri giocatori, uno degli aspetti deludenti del gioco era l’impossibilità di poter personalizzare l’appartamento di V: questa feature sembrava inizialmente prevista per il lancio ma non se ne seppe più nulla.

Sebbene uno degli ultimi aggiornamenti avesse coinvolto anche il protagonista del gioco, in particolare permettendogli finalmente di dormire in maniera corretta, la sua abitazione al momento non può essere modificata ufficialmente in alcun modo.

Per questo motivo, un fan del gioco ha deciso di incaricarsene personalmente e realizzare una mod che servisse a colmare questo «vuoto» lasciato dagli sviluppatori.

Come ricordato infatti da Game Informer, quando il gioco venne rivelato ufficialmente al grande pubblico sembrava che poter cambiare l’abitazione a proprio piacimento dovesse essere una delle feature principali del gioco.

Una mod permette di personalizzare l'appartamento di V.

Ovviamente la realtà è stata ben diversa, anche a causa dei diversi problemi che hanno afflitto il gioco che hanno richiesto un’attenzione particolare da parte di CD Projekt.

Questa modifica è stata mostrata nel dettaglio dal canale YouTube Gotta Play Now, all’interno della propria rubrica CyberMods Weekly che mostra, come intuibile dal nome, ogni settimana le migliori mod disponibili per Cyberpunk 2077.

Dopo avere installato questo add-on, potrete dunque scegliere diversi elementi da aggiungere al vostro appartamento, come poster, una brain dance machine, sedie e tanto altro.

Potete dunque ammirarla nel dettaglio nel video che vi proponiamo qui sotto:

L’utente fuxsart, autore di questa interessante mod, ha dichiarato che inizialmente la mod avrebbe dovuto essere modulare e consentire diverse combinazioni di colori e materiali, salvo poi rendersi conto che si trattava di un compito troppo difficile e che non era sicuro di riuscire a sviluppare adeguatamente.

Se volete divertirvi anche voi a personalizzare l’appartamento di V, potete installare e scaricare questa mod tramite la pagina ufficiale del popolare sito dedicato NexusMods.

Non è la prima volta che una feature inizialmente prevista ma cancellata è stata ripristinata grazie ad una mod: la scorsa settimana vi avevamo infatti segnalato che un altro modder sta lavorando per reintegrare la corsa sui muri.

Anche la versione di V inizialmente vista all’E3 è tornata nuovamente giocabile grazie ad un’ulteriore modifica, che ha ripristinato alcune missioni cancellate dal gioco completo.

Di recente CD Projekt ha avuto modo di parlare delle versioni next-gen di Cyberpunk 2077, di cui si dicono fiduciosi che cambierà la percezione dei giocatori riguardo il titolo, attualmente visto in ottica negativa dopo le disastrose condizioni al lancio su console.