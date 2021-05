Cyberpunk 2077, una mod reintroduce un cyberware tagliato

La community di modder è molto attiva su Cyberpunk 2077, grazie anche al tool ufficiale reso disponibile da CD Projekt RED.

L’action RPG della software house polacca è partito con qualche inciampo, ma è comunque stato in grado di guadagnarsi una nutrita fanbase che ha “imparato” a prendere il gioco per ciò che è, con i suoi pregi e difetti.

Gli sviluppatori hanno dimostrato da subito la buona volontà di correggere gli errori più evidenti riscontrati dalla community all’interno del titolo, e l’ultima patch (1.22) è stata pubblicata solo pochi giorni fa.

Malgrado il riscontro non unanime di pubblico e critica, il titolo dalle atmosfere distopiche è riuscito a garantire a CD Projekt degli introiti davvero degni di nota, che hanno portato a dei conseguenti bonus per il board della software house.

Adesso, grazie a una nuova mod, è possibile recuperare un contenuto rimosso, che introduce nuove opzioni per tutti i giocatori dediti a un approccio stealth, come riportato anche da WccfTech.

Con l’applicazione di questo interessante contributo della community, sarà possibile ripristinare la “Optical Camo” e usufruire di una totale invisibilità per un tempo limitato.

Il cyberware è disponibile in alcune varianti con effetti differenti, ribilanciati per evitare di rendere l’upgrade “troppo” efficace.

L’interessante camouflage potrà essere riscattato in alcuni luoghi del gioco come la clinica di Kravis e l’Aldecaldo Camp, oppure sconfiggendo Oda.

Le statistiche cambieranno in base alla variante ottenuta: si passa da un minimo di 10 secondi di invisibilità a un massimo di 25, con dei tempi di ricarica che vanno dai 40 ai 50 secondi.

Il ripristino dell’upgrade non potrà che rendere felici i fan di Cyberpunk 2077 che desiderano sfruttare realisticamente l’atmosfera del gioco, utilizzando armi e migliorie consone a un mondo moderno e ipertecnologico.

Non si tratta dell’unica aggiunta interessante arrivata in tempi recenti: qualche settimana fa, un fan ha condiviso un contenuto grazie al quale possiamo dare un’occhiata ai modelli provvisori di alcuni personaggi del gioco.

Le avventure di V nelle strade di Night City hanno purtroppo deluso molti utenti, che attendevano il gioco da anni e si sono trovati per le mani un prodotto molto al di sotto delle aspettative: sono stati chiesti parecchi rimborsi, ma non tutto è andato per il meglio.

Se vi state chiedendo com’è andato (a livello commerciale) il titolo su Google Stadia, avete già la risposta: in un recente meeting CD Projekt ha risposto al quesito in modo curioso.