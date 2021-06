Cyberpunk 2077 vende più copie fisiche ora che è tornato su PS Store

Un curioso dato che arriva dal Regno Unito dimostra come Cyberpunk 2077 abbia ricevuto un boost significativo delle vendite fisiche ora che è tornato su PlayStation Store.

Lo shooter RPG di CD Projekt ha avuto un’esistenza tribolata ma, a quanto pare, è pronto a rimboccarsi le maniche.

Nelle ultime settimane si è celebrato infatti il suo ritorno su PlayStation Store, dopo l’addio avvenuto ormai lo scorso dicembre.

Da allora, la casa polacca si è detta soddisfatta dello stato in cui viene proposto attualmente il gioco, non senza suscitare polemiche tra i giocatori.

Cyberpunk 2077 ha ritrovato uno smalto che non si pensava sarebbe stato possibile raggiungere dopo tutti i problemi riscontrati finora.

E lo ha fatto semplicemente, come riporta GamesIndustry, tornando su PlayStation Store, come se fosse stato un certificato di qualità.

Nel Regno Unito, i dati di vendita parlano di un impressionante +374% la scorsa settimana rispetto a quella precedente.

Il tutto contando esclusivamente le vendite fisiche, che hanno permesso al titolo di piazzarsi 22esimo nella classifica settimanale.

Se consideriamo che la settimana precedente aveva chiuso appena 40esimo, si tratta di una scalata degna di nota.

Un’inversione di tendenza molto importante, che potrebbe trainare se non altro la rincorsa alle espansioni, che saranno tradizionalmente corpose come in The Witcher 3 Wild Hunt.

Espansioni cui CD Projekt si sta già preparando, improntando persino un cambio di game director a tal proposito.

Questa crescita esponenziale è stata registrata su tutte le piattaforme, quindi non solo PlayStation (la cui versione è apparsa la più debole) ma anche Xbox e PC.

Curiosamente, Sony continua a consigliare di non giocare su una PS4 base, modello tuttora più diffuso dell’intera famiglia PlayStation.

Il tutto, chiaramente, in attesa di una patch next-gen prevista per fine 2022 che dovrebbe portare ulteriori benefici alle vendite e alla qualità del prodotto.