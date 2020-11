Cyberpunk 2077 a suon di musica: ecco il videoclip

Sappiamo che Cyberpunk 2077 si farà aspettare ancora per qualche settimana rispetto a quanto inizialmente preventivato, ma per aiutarvi a sopportare l’attesa (o per renderla più lunga, fate voi), ecco che arriva oggi il videoclip musicale di “No Save Point” realizzato appositamente per il gioco.

«Il video musicale mostra El-P e Killer Mike, noti come Run The Jewels (RTJ), mentre cantano No Save Point, brano che è stato composto appositamente per Cyberpunk 2077 e può essere ascoltato anche all’interno del gioco» ci ha spiegato CD Projekt con una nota ufficiale che ha accompagnato il video.

Vi ricordiamo che in queste ore abbiamo parlato molto di Cyberpunk 2077 per alcune novità emerse: la prima è la lista degli Achievement che sta circolando in Rete – e che vi raccomandiamo di evitare se non volete alcuna anticipazione. La seconda sono i dettagli svelati per l’editor del personaggio: sapevamo già che avrebbe consentito di personalizzare accuratamente anche i caratteri sessuali del vostro V, ma oggi abbiamo appreso che potrete perfino modificargli i denti e le unghie.

Il prossimo 17 novembre assisteremo anche a un nuovo Night City Wire, durante il quale apprenderemo nuovi dettagli sul gioco. L’uscita è fissata, dopo l’ultimo rinvio, al 10 dicembre, quando Cyberpunk 2077 sarà su PC, PS4, Xbox One e Stadia, oltre che in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Per tutti i dettagli sul gameplay del gioco tenete d’occhio l’enorme anteprima che gli abbiamo dedicato.