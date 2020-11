Cyberpunk 2077: “un grande” Night City Wire nel giorno dell’uscita originale

CD Projekt RED ha annunciato un nuovo Night City Wire per il 19 novembre, giorno in cui Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire in origine.

Il quinto episodio della serie sarà incentrato su:

Lo studio polacco suggerisce di seguire l’appuntamento, dal momento che sarà «uno grande», e questo lascia immaginare che ci siano sorprese importanti.

L’orario, come di consueto, sarà fissato alle nostre ore 18:00.

Yo, choombas!

Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!

Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET

See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020