Cyberpunk 2077, occhio agli spoiler: spuntano online gli Achievement

Se avete paura degli spoiler in cui potreste incappare per Cyberpunk 2077, state attenti alla lista degli Achievement/Trofei che sta purtroppo già circolando per la Rete.

Per errore, infatti, GOG Galaxy – il client della stessa CD Projekt – ha pubblicato queste informazioni sulle sue pagine, e la lista ha così finito con il circolare rapidamente per il web.

Se volete vedere la lista potete trovarla su ResetEra, ma vi segnaliamo di nuovo che potrebbe contenere qualche spoiler dalle vicende del gioco. In merito si è espresso Marcin Momot, community lead di CD Projekt RED, che ha rassicurato in merito alla presenza di spoiler importanti:

Fortunately, hidden achievements remained hidden so there shouldn't be any heavy story spoilers out there. Still, there are some that we'd been hoping would remain private until the release.

— Marcin Momot (@Marcin360) November 13, 2020