Crisis Core Reunion cambierà una cosa importante, ed è “colpa” di FF7 Remake

I fan di Final Fantasy VII hanno avuto la loro bella dose di annunci nell’ultimo evento Square Enix, che ha mostrato anche Crisis Core Reunion.

Il prequel del settimo capitolo della saga si ricollega anche al Remake ora, che potete trovare su Amazon, andando a ricostruire tutto il filone narrativo.

L’avventura con protagonista Zack sta tornando davvero, con un remake che è stato chiamato Crisis Core Reunion, e che uscirà quest’anno.

O meglio noi lo chiamamiamo remake, sebbene non sia stato presentato ufficialmente con questo nome. Il videoconfronto potrà sicuramente darci una mano a capire qualcosa.

Crisis Core Reunion si inserisce in una rielaborazione della storia originale già molto importante, che Tetsuya Nomura ha apportato con il remake di Final Fantasy VII.

I fan si stanno già aspettando anche dei cambiamenti nella storia di Zack, visto che è comunque collegata a quella di Cloud e dei suoi amici.

Come riporta The Gamer, qualcuno si è già accorto di un primo cambiamento apportato al Crisis Core originale.

Sebbene il gameplay sia stato aggiornato e la grafica abbia subito una massiccia revisione, i filmati stessi sembrano utilizzare le stesse animazioni e scenari dell’originale, solo con una risoluzione maggiore.

Oltre a questi ovvi cambiamenti, che rappresentano più il lato tecnico, c’è qualcosa che è stato cambiato e che fa parte della storia originale.

Notably, the Crisis Core Remaster CG cutscenes appear identical (just higher res), but they have retconned the Buster Sword redesign from CC/AC to the Remake one.

This also eliminates the idea that the design discrepancy was meant to denote Remake as a different continuity… pic.twitter.com/b7H8WDlmEO

— Alex Donaldson (@APZonerunner) June 17, 2022