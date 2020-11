Crash e Coco giocano a Uncharted 4? Proprio così!

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il quarto capitolo ufficiale della saga platform dedicata al mitico peramele arancione, disponibile da diverse settimane su PS4 e Xbox One.

Con il Natale ormai alle porte, Activision Blizzard e il team di sviluppo Toys for Bob hanno deciso di pubblicare un video davvero unico nel suo genere, che suona anche come un simpatico “scambio di favori”.

Nel filmato che trovate poco sotto vediamo infatti Crash e Coco giocare alla PlayStation comodamente seduti su un divano. A cosa sta giocando però la coppia di simpatici eroi? Incredibile ma vero, sono nel bel mezzo di una adrenalinica sessione di Uncharted 4: Fine di un Ladro, il titolo Naughty Dog uscito da diversi anni su PS4.

Poco sopra parlavamo di “scambio di favori”: ricorderete infatti come, nell’ultima avventura di Nathan Drake, era incluso un piccolo e simpaticissimo omaggio al primo Crash Bandicoot (uscito su PSOne nell’ormai lontano 1996). Poco sotto il video per chi vuole rinfrescarsi la memoria:

Ma non solo: la prima avventura del peramele era sviluppata proprio da Naughty Dog, ragion per cui il cerchio si chiude alla perfezione!

Nella nostra recensione, e video recensione, vi abbiamo spiegato che «Toys for Bob ha raccolto degnamente l’eredità di Naughty Dog, ma l’eccessiva timidezza con cui sono state proposte le novità non permette a questo nuovo capitolo di spiccare il volo né di essere riconosciuto come un punto di svolta per l’evoluzione della serie.»

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile dal 2 ottobre 2020 su console PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non è prevista un’edizione per Nintendo Switch e PC, né eventuali versioni per console PS5 e Xbox Series X|S.