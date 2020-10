Crash Bandicoot 4: dove trovare tutte le gemme

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è ufficialmente disponibile e, dopo aver preso in analisi il gioco nella nostra video recensione, il nostro Domenico Musicò vi ha anche proposto alcuni utili consigli per aiutarvi a completare il gioco al 100%.

In questa guida, invece, vediamo di aiutarvi nel completamento di uno degli obiettivi più ambiti: trovare tutte le gemme nascoste all’interno dei livelli di Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Attenzione: le guide sono in aggiornamento costante.

Crash Bandicoot 4: le gemme

Se nei vecchi episodi della serie era possibile ottenere una gemma per ogni livello, raccogliendo tutte le casse – a cui si sommavano le gemme nascoste o colorate che erano delle eccezioni – in Crash Bandicoot 4 sono presenti sei gemme per ogni livello. Se vorrete completarlo interamente, insomma, dovrete darvi da fare.

Le prime tre gemme si ottengono in base ai frutti Wumpa: raccogliendo il 40%, il 60% e l’80% dei frutti presenti in un livello avrete diritto alle tre gemme – quindi la sfida non è particolarmente impervia.

Raccogliere tutte le casse, come da tradizione, vi permetterà di avere una delle gemme

La quarta gemma, invece, si ottiene in modo tradizionale: dovete spaccare tutte le casse. La quinta è una sfida di agilità: per portarla a casa, dovete completare il livello morendo meno di tre volte in totale.

La sesta, infine, è quella che è oggetto di questa guida: si tratta di gemme nascoste lungo i livelli, nei posti più impensabili. Vediamo insieme quali.

Crash Bandicoot 4: dove trovare le gemme normali

Tutti i livelli principali nascondono una gemma che dovrete scovare aguzzando la vista. Dato che non sempre è facile, vi veniamo incontro stage per stage.

Dov’è la gemma in Brusco Risveglio

Dopo essere scivolati sul rampicante, arriverete a una fase in cui il gioco vi chiederà di abbassarvi per passare sotto una tenda/casupola. Prima di spuntare dall’altra parte, quando siete sotto la casetta, saltate per raccogliere la gemma.

Da qui sotto, saltate

Dov’è la gemma in Picco N. Sanity

Quando cominciate a fuggire dal mostro, tenetevi sul lato sinistro per vedere la gemma nei pressi di alcuni totem ossei e balzare per raccoglierla.

Tenetevi sulla sinistra: la gemma vi attende lì

Dov’è la gemma in Che Faticaccia!

Procedete verso la fine del livello, fino a ritrovarvi in una sequenza in cui sono presenti alcune piattaforme verticali che dovete superare in successione, sfruttando la maschera quantica per farle comparire di volta in volta. Nella parte superiore sinistra è presente una sporgenza che potete raggiungere con un doppio salto in scivolata. Sfruttate le due casse impilate presenti con un doppio salto, una volta raggiunta, per balzare ancora più in alto e raccogliere la gemma.

Balzate sulle due casse con un doppio salto per raggiungere la gemma nascosta in Che Faticaccia!

Dov’è la gemma in Crash Compattatore

Al termine della sezione su binari dove scivolate, vedrete la presenza di una cassa metallica con sopra indicato un “!”: si trova in una piccola nicchia sotto di voi, nei pressi del checkpoint. Raggiungetela facendo attenzione a non cadere e colpitela, poi utilizzate il doppio salto per tornare di sopra. Proseguite e, dietro l’angolo (attenti al nemico!), vedrete la gemma, precedentemente celata da uno sportello che avete rimosso con la cassa “!”.

Attenti a non precipitare per colpire la cassa al termine della sezione su binari

Dov’è la gemma in In Viaggio

Le cose potrebbero farsi ulteriormente complicate qui. Dopo aver ottenuto la maschera Lani-Loni (quella per lo switch tra le dimensioni) salite sull’ascensore. Arrivati in cima, rivolgetevi verso sinistra, fate un doppio salto con scivolata per raggiungere un’alcova. Oltrepassate la strettoia chinandovi e, superata la cassa di Nitro, fate un doppio salto per balzare sulla cassa-molla (quella con la freccia verso l’alto) per andare ancora più in alto, dove si trova la gemma.

Attenti a non colpire la Nitro quando saltate per raggiungere la cassa-molla in In Viaggio

Dov’è la gemma in Camion Fermo

Quando vi trovate di fronte al braccio meccanico che abbranca un’automobile, fermatevi e andate a destra per vedere una piattaforma raggiungibile con un salto. Saltateci e subito dopo andare su una piattaforma gialla attigua, dove troverete la gemma.

Da qui, saltate a destra per trovare la gemma in Camion Fermo

Dov’è la gemma in Il Bottino Chiama

Nella caverna dove presenzia la grande nave pirata, noterete una grossa porta dorata. Scendete lungo le piattaforme fino a quella che si muove sull’acqua, alle vostre spalle: troverete lì accanto un forziere del tesoro con dentro la gemma.

Sfruttate la piattaforma mobile sull'acqua per raggiungere il forziere e arraffare la gemma

Dov’è la gemma in Sta Arrivando!

Poco dopo l’inizio del livello con Dingo, liberate la piattaforma dalle casse di Nitro sparando la TNT per raggiungere, con un salto verso destra, un molo. Da qui, balzate su una piattaforma circolare attigua, dove vedete la gemma ad attendervi.

Saltate in basso a destra da qui per trovare la gemma

Dov’è la gemma in Cascarci in pieno

Dopo il primo balzo sul muro, raggiungete la sporgenza successiva per vedere la gemma che vi attende nella balconata più in fondo. Saltate per raggiungerla.

Una gemma facile facile

Dov’è la gemma in Molo per surf elettrici

Prima della seconda tavola su cui salire, quando utilizzate le piattaforme scorrevoli in orizzontale per spostarvi sull’acqua, vedrete sei casse di metallo raggruppate (due file da tre). Saliteci sopra per trovare la vostra gemma.

Saltate sopra le sei casse per arraffare la gemma

Dov’è la gemma in Fai una giravolta

Superate il primo checkpoint e utilizzate la super-giravolta della maschera quantica per saltare a destra. Mentre c’è una cascata in prospettiva, saltate su una piattaforma con cinque casse TNT e superatela per atterrare in un’altra. Qui, troverete numerose case impilate: spaccatele per aprirvi la strada verso la vostra gemma.

Da qui, saltate a destra e ancora a destra

Dov’è la gemma in Pozioni folli

Balzate contro il primo muro, rimbalzando su una piattaforma e l’altra, per arrivare in cima. Da qui, tornate indietro e atterrate nella piattaforma di legno sotto di legno. Saltate a destra per raggiungerne un’altra. Superato l’angolo, la gemma è vostra.

Facile facile, basta solo ricordarsi di tornare indietro superata la prima parete da scalare

Dov’è la gemma in Fà con calma

Appena completato il bonus, usate la super-giravolta per superare un crepaccio. Arriverete a una piccola alcova con uno dei leoni dal volto verde. Colpitelo per liberarvene. Una volta che la nicchia sarà sgombrata, andate verso sinistra per trovare la gemma celata dietro il muro.

Liberata la nicchia, entrateci e andate a sinistra

Dov’è la gemma in Sbilanciamento

Nella fase in cui avete la maschera per la super-giravolta, proseguite oltre il bonus e il secondo checkpoint per raggiungere una grata rossa che spara vapore, in grado di sollevarvi. Anziché farvi portare di sopra, proseguite a destra, oltre a essa, per raggiungere un camminamento con una porta che conduce a un tempio. Completate il percorso al suo interno (occhio ai leoni) per raggiungere, alla fine, la gemma nascosta.

Superata la grata rossa andando a destra, vi ritroverete qui

Dov’è la gemma in Anticonformista

Recuperata la maschera, attraversate i soffitti (ci sono due piattaforme lignee) per vedere la gemma sulla sinistra, ma attenti ai due nemici da evitare.

La gemma è sulla piattaforma lignea a sinistra

Dov’è la gemma in Cucina casalinga

Nel diner di Dingodile in fiamme, voltatevi dietro di voi e superate il bancone (aggirandolo a destra) per trovarvi all’esterno. Proseguite e compite un lungo salto per raggiungere una piattaforma con la gemma.

Superate il bancone aggirandolo alla destra e camminando verso lo schermo per affrontare un percorso al termine del quale ci sarà la gemma

Dov’è la gemma in Io, tu e Bayou

Poco prima di salire sulla seconda tavola, spostatevi verso il barile alla destra del checkpoint. Troverete una cassa di metallo con un punto esclamativo, lì nascosta. Colpitela con la giravolta e tornate indietro al molo da cui siete arrivati. Fuori dall’inquadratura, a destra, sono presenti tre casse di metallo, su cui saltare, comparse grazie al “!”. Saltate alla cieca per raggiungerle e troverete lì la gemma.

Dov’è la gemma in Non perdere tempo

Dopo il secondo giro in nave, raggiungete il checkpoint e da lì rivolgetevi a sinistra, in orizzontale. Delle casse rimbalzanti di metallo vi aspettano sull’acqua: raggiungetele con un balzo (occhio alla mira per non finire di sotto) e saltate il più in alto possibile per acchiappare la gemma.

Saltate verso sinistra per raggiungere le casse metalliche, ma occhio a non cascare di sotto

Dov’è la gemma in Isolati dalla neve

Superata l’esplosione della nave e la fase in cui dovete saltare sulle piattaforme che precipitano rallentando il tempo, arriverete a una fase sull’acqua in cui piattaforme ghiacciate vengono verso l’inquadratura. Anziché sfruttarle per andare in profondità, come si farebbe per procedere con il livello, andate a destra: arriverete a una piattaforma lignea sulla destra, con la gemma sopra una pila di casse di legno.

Anziché andare in profondità, andate verso destra e il gioco è fatto

Dov’è la gemma in Calma e sangue freddo

Raggiungete la piattaforma che vi porta al bonus e, da qui, potete vedere una sporgenza da raggiungere. Usate la maschera quantica del tempo per superare il primo corso d’acqua impetuoso e, una volta fatto, scivolate e usate un doppio salto per raggiungere la sporgenza a sinistra. Da qui, saltate ancora su una cassa di legno per raggiungere la piattaforma su cui si trova la vostra gemma.

Da qui, voltatevi e saltate verso l'alto a sinistra

Dov’è la gemma in Orsi a ripetizione

Raggiunta la coppia di piattaforme rotanti intervallate da robot elettrificati, rallentate. Al termine della piattaforma su cui vi trovate (dove c’è una cassa-molla sovrastata da una cassa di fuoco), sulla sinistra, lasciatevi cadere: finirete su una piattaforma nascosta dove si trova la gemma.

Da qui, procedete lentamente avanti a sinistra e lasciatevi cadere

Dov’è la gemma in Costruzione ponti

Superate il primo paio di mura elettrificate e muovetevi verso l’inquadratura, mentre siete sulla piattaforma superiore. La gemma vi aspetta.

Superate il muro elettrificato per arrivare una piattaforma: una volta lì, camminate verso l'inquadratura

Dov’è la gemma in Ritorno al passato

Dopo aver raggiunto la seconda pianta rampicante su cui scivolare, supererete diverse rocce in successione per trovarvi su due rampicanti paralleli. Da qui, balzate a sinistra e poi subito a destra per rompere una scatola. La gemma si trova dietro l’albero che vi blocca la strada sulla destra, quindi balzate a sinistra e poi istantaneamente a destra per recuperarla.

La gemma è dietro l'albero che vi ostacola la strada

Dov’è la gemma in Scatto del dinosauro

Dopo la seconda fuga dal dinosauro e il check-point, raggiungerete una sezione verticale in cui superare delle piattaforme di lava. Prima di farlo, andate in profondità, prima del ramo che vi costringe a chinarvi: dietro la roccia che lo sostiene si nasconde la gemma.

Andate dietro il grosso ramo per trovare la gemma

Dov’è la gemma in Strada Bloccata

Nella fase in cui superate in orizzontale alcuni dinosauri che emergono dall’acqua, arriverete su una piattaforma con tre casse di TNT e, in profondità, vedrete un piccolo dinosauro spuntare dall’uovo. Liberatevi della TNT e saltate verso l’inquadratura. Raggiungerete un tronco che emerge dall’acqua. Saltate ancora verso l’inquadratura per trovare la gemma.

Saltate di nuovo verso l'inquadratura ed è fatta

Dov’è la gemma in Errore di consegna

Poco dopo che Cortex si lamenterà per aver aggiornato in modo improbabile la sua pistola, supererete una breve fase orizzontale e vi lascerete cadere verso il basso, raccogliendo i frutti Wumpa. Qui, anziché proseguire verso destra, premete Su per cadere in una piattaforma nascosta dove si trova la gemma.

Da qui, premete semplicemente Su

Dov’è la gemma in Clandestini

Questa è veramente difficile: quando vi infilerete nei tubi/condotti dell’areazione, arriverete a un punto davanti a degli emettitori rossi di elettricità. Anziché proseguire, invertite la gravità per trovarsi sul soffitto, nascosti dall’inquadratura. Proseguite a destra per colpire una cassa. Ora andate dal lato opposto, a sinistra, per raccogliere la gemma.

Esattamente da qui, invertite la gravità e andate prima a destra e poi a sinistra

Dov’è la gemma in Spuntino Veloce

Arriverete a una fase in cui attraversare “la strada” balzando sui tettucci delle auto volanti. Anziché andare avanti, in profondità, andate a sinistra per recuperare la gemma che fluttua.

Anziché saltare in avanti, saltate verso sinistra

Dov’è la gemma in Casse in fuga

A un certo punto, raggiungerete un checkpoint che vi metterà di fronte a un lungo corridoio che prosegue in profondità. La gemma sarà sopra la vostra testa, bene in vista. Per raggiungerla, oltrepassatela e andate verso una cassa metallica con molla. Saltateci sopra e sparate dietro di voi, mentre siete in aria, per colpire una cassa “!”. Questa farà comparire una cassa-molla sotto la gemma. Tornate indietro (attenti quando attraversate) per sfruttarla e balzare in alto prendendo la gemma.

Proseguite oltre per far comparire la cassa molla sotto la gemma

Dov’è la gemma in Lavorazione Nitro

Raggiungerete, invertendo la gravità, una seconda grossa ruota-ingranaggio nel livello. Da qui, balzate sulla terza e lasciatevi trasportare fino al punto più alto: troverete una cassa elastica con molteplici wumpa e la vostra gemma.

Lasciate girare la terza ruota per arrivare alla sommità

Lista in aggiornamento

Dove trovare le gemme colorate

Sono presenti quattro gemme colorate all’interno di tutto il gioco. Vediamo dove trovarle.

Dov’è la gemma rossa – Picco N. Sanity

Nella sezione con nove piattaforme (3×3) e in cui avete la maschera dimensionale, notate che c’è un’illustrazione su una parete: saltate sulle piattaforme seguendo l’ordine illustrato per far comparire la gemma rossa. Iniziate dalla piattaforma in basso a sinistra, nella stanza successiva, e proseguite su tutte in senso antiorario per vedere comparire la gemma.

Seguite le indicazioni della mappa sulla parete nella fase successiva

Dov’è la gemma verde – In Viaggio/Camion fermo

Usciti dalla palla per un checkpoint in una strettoia, colpite il bidone della spazzatura sulla sinistra. Tirerà fuori un telecomando di un’auto radiocomandata. Colpitelo finché l’auto non romperà la vicina nitro, facendo comparire la gemma.

Continuate a colpire il telecomando con la giravolta

Dov’è la gemma blu – Fà con calma

Arrivate alla fine del livello senza rompere nemmeno una cassa – no, nemmeno i checkpoint, o le casse di Aku Aku che vi proteggono. Nessuna. Se ci riuscirete, nei pressi della grossa cassa di fine livello vi attenderà la gemma blu.

Non prendete nemmeno una cassa!

Dov’è la gemma gialla – Io, te e Bayou

All’inizio del livello, non saltate sulla tavola, ma raggiungete la piattaforma a nordest. Superate le scatole dopo la piattaforma successiva (e non rompetele tutte o finire in acqua) per atterrare sul cemento. Da qui, raggiungete una piattaforma semovente che si sposta da destra a sinistra. Saltateci sopra, andate a sinistra e, in una pila di casse, troverete la gemma gialla. Ora tornate indietro.

Non saltate sullo skate motorizzato, ma tenete la destra andando a piedi

Le gemme nei livelli N. Vertiti

Sezione in lavorazione