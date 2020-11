Sony San Diego non è ‘morto’: Uncharted 5 è ancora possibile?

Negli ultimi anni, Sony ha messo in piedi uno studio “segreto” a San Diego, da affiancare al già presente Visual Arts Services Group. Questo team, secondo gli elenchi di lavoro, avrebbe dovuto aiutare Naughty Dog nello sviluppo di un gioco, tanto che l’inclusione di alcuni ex-membri che hanno lavorato alla saga di Uncharted ha lasciato ben sperare circa la lavorazione di un ipotetico Uncharted 5.

Quentin Cobb, uno dei primi nomi di alto profilo a unirsi al team, a quanto pare ha lasciato lo studio questo mese. Inoltre, il collega senior game designer John Bautista ha condiviso un messaggio piuttosto ambiguo ormai diversi giorni fa:

Last day at Sony SD. It was a crazy ride, and an amazing company, but things just didn't work out this time. That being said, I'm proud of what we were able to achieve given the craziness we went through. More news coming soon! BONUS: I get to work on my YouTube series again! — John Bautista (@JustCallMeBau) November 12, 2020

L’ultimo giorno a Sony San Diego. È stata una corsa pazzesca e una compagnia straordinaria, ma questa volta le cose non hanno funzionato. Detto questo, sono orgoglioso di ciò che siamo stati in grado di ottenere data la follia che abbiamo vissuto. Altre notizie in arrivo! BONUS: lavoro di nuovo sulla mia serie su YouTube!

A quanto pare, però, le cose sarebbero in parte diverse: Bautista ha da poco pubblicato un nuovo messaggio, in cui rassicura che il suo abbandono è motivato da scelte personali e che quindi il team di San Diego è ancora in piedi, tanto che il progetto segreto sarebbe ancora in lavorazione.

Just to clarify, I made the decision to move on due to my own personal circumstances. AFAIK the studio is still there and the project is still ongoing. — John Bautista (@JustCallMeBau) November 29, 2020

Giusto per chiarire, ho deciso di andare avanti a causa delle mie vicissitudini personali, per quanto ne so lo studio è ancora lì e il loro nuovo progetto è ancora in lavorazione.

Insomma, se tutto andrà come deve andare, le speranze di vedere un nuovo capitolo della saga di Uncharted restano vive e vegete, sebbene al momento non vi sia ovviamente ancora nulla di ufficiale. Staremo a vedere se Sony userà l’uscita del film con Tom Holland per dare nuova vita su PS5 alla sua celebre saga action adventure.

Il film di Uncharted, diretto da Ruben Fleischer (regista di Venom), arriverà nelle sale USA il 16 luglio 2021. Ancora nessuna notizia circa l’uscita nei cinema del nostro paese.