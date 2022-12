Crash Bandicoot potrebbe tornare ai The Game Awards: c’è un nuovo indizio

Dopo molteplici rumor e indiscrezioni giunti nelle scorse settimane, tra poche ore potremmo finalmente scoprire la verità sul ritorno di Crash Bandicoot, il cui prossimo capitolo dovrebbe essere con molta probabilità il misterioso Wumpa League.

I fan sono infatti in attesa di scoprire quale sarà il futuro del celebre marsupiale dopo l’eccellente — e difficile — quarto capitolo della saga (che trovate su Amazon), ma il momento ideale potrebbe essere rappresentato proprio dagli imminenti The Game Awards 2022.

Il nuovo indizio arriva, ancora una volta, dall’account ufficiale della saga, che proprio pochi giorni fa sembrava aver perfino anticipato la data di lancio del prossimo capitolo.

Con un nuovo post pubblicato pochissime ore fa, l’account ufficiale di Crash Bandicoot ha chiesto innocentemente ai propri fan che cosa faranno nella giornata di domani: un tempismo sicuramente sospetto, dato che proprio nelle prossime ore si svolgeranno i The Game Awards 2022.

Un indizio alimentato perfino dallo stesso Geoff Keighley, che non ha perso tempo per ribadire quale sia effettivamente lo show che i fan stanno attendendo nelle prossime ore:

A meno che non si tratti di un’operazione scherzosa e rivolta a prendere in giro i propri appassionati, lo show condotto da Geoff Keighley potrebbe finalmente svelare le prime informazioni sul nuovo capitolo del marsupiale di casa Activision, magari svelando finalmente il primo trailer ufficiale di Wumpa League.

Per il momento, non possiamo naturalmente che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di ulteriori novità ufficiali: ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare annunci a tema durante i The Game Awards 2022 o in altra sede.

Nel frattempo, se non avete voglia di aspettare, nelle scorse settimane è uscito un primo video leak che ci mostra il gameplay del nuovo capitolo in una versione molto preliminare, ma che consentirà di avere un’idea su cosa aspettarci.

Non è la prima volta che gli sviluppatori si lasciano scappare alcuni importanti indizi: i fan avevano già scoperto diversi riferimenti al nuovo capitolo grazie a un datamine della versione Steam di Crash Bandicoot 4, rilasciata recentemente sullo store di casa Valve.