Crash Bandicoot sta tornando? Il nuovo capitolo sarebbe già stato svelato

Da diverso tempo si parla ormai di un possibile ritorno di Crash Bandicoot con un nuovo gioco: si vocifera infatti sul possibile annuncio imminente di Wumpa League, un probabile spin-off multiplayer sulla scia di Crash Bash.

Nelle ultime settimane le voci hanno però iniziato a farsi ancora più insistenti, facendo arrivare una potenziale conferma grazie alla nuova versione su Steam di Crash Bandicoot 4 (lo trovate su Amazon in versione console).

Dopo aver lanciato un primo indizio grazie a una pizza (sì, avete capito bene) Activision sembrerebbe aver nascosto diversi riferimenti a questo nuovo titolo proprio nella versione PC del quarto capitolo, scoperti da un dataminer.

Come riportato da TheGamer, il dataminer ditto_arts su Twitter ha infatti scoperto riferimenti a mosse speciali, personaggi giocabili e perfino proprietà esclusive, il che sembrerebbe confermare il report sul possibile “nuovo” Crash Bash.

Il datamine avrebbe confermato che tra i personaggi vedremmo il ritorno di Coco Bandicoot, Dingodile, Neo Cortex, Fake Crash, Papu Papu e Ripper Roo: è possibile che questi file siano rimasti per errore all’interno di Crash 4 o magari perfino volutamente, sapendo che qualcuno li avrebbe notati.

Non è chiaro infatti a che cosa servano questi riferimenti, ma è probabile che siano legati all’imminente Wumpa League, il capitolo di Crash Bandicoot in multiplayer: dato che vengono citate mosse e abilità uniche, come combo a tre colpi ed effetti di lancio vari, potrebbe trattarsi di un brawler o un platform fighter con i più celebri personaggi della saga.

These are abilities with no specified characters and likely accessible by every type pic.twitter.com/HZuTI2k1m5 — Ditto (@ditto_arts) November 5, 2022

Il datamine svela anche le modalità Capture The Flag, Race Royale e Ring Out, oltre a diversi oggetti utilizzabili che confermerebbero non solo il ritorno di Aku Aku e Uka Uka, ma anche delle maschere viste proprio in Crash 4.

Ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori commenti ufficiali, ma il ritorno di Crash Bandicoot sembrerebbe ormai più vicino che mai. Vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità.

Nel frattempo, segnaliamo che un leaker potrebbe aver anticipato che Wumpa League non sarebbe l’unico capitolo in arrivo: ci sarebbe infatti un ulteriore gioco misterioso attualmente in produzione.